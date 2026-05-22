realme'nin 144Hz Ekranlı ve 8.000 mAh Bataryalı Telefonu Tanıtıldı!

realme orta segment özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 16T'yi tanıttı. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 6300 işlemci, 144Hz yenileme hızı sunan LCD ekran ve 8.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. İşte realme 16T özellikleri ve fiyatı!

realme 16T Özellikleri Neler?

Ekran: 6.8 inç LCD

Yenileme hızı: 144Hz

Ekran parlaklığı: 1200 nit

Ekran oranı: Yüzde 90.4 ekran gövde oranı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Arka kamera: 50 MP + 2 MP monokrom

Ön kamera: 16 MP

Bağlantı: 5G, VoWiFi, Bluetooth 5.3, IPv6

Dayanıklılık: IP69 su ve toza dayanıklılık, askeri standart darbe koruması

Parmak izi: Yan Tarafta

Batarya: 8000 mAh

Şarj: 45W şarj

Bypass şarj: Var

Şarj süresi: Yaklaşık 104 dakika

Batarya ömrü: 3 güne kadar kullanım

Boyutlar: 166.47 x 78.23 x 8.88 mm

Ağırlık: 224 gram

realme 16T Ekran Özellikleri Neler?

realme 16T 5G’de 6,8 inçlik 144Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekran karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar. Buna ek olarak LCD teknolojisi AMOLED ekranlar kadar olmasa da kullanıcıları çok fazla üzmeyecek bir deneyim sunuyor diyebiliriz.

realme 16T İşlemcisi Ne?

Cihazda MediaTek'in Dimensity 6300 yonga seti bulunuyor. Bu işlemci 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bunu 7 nm veya daha eski donanımlara kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli bir avantaja sahip olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Bunlara ek olarak halihazırda Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G gibi modellere güç verdiğini belirtelim.

Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek. Zira yapılan testlerde PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise 40 FPS'te çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobildeki oyunları en ufak bir donma veya kasma olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

realme 16T 5G Kamerası Nasıl?

Üründe 50 megapiksellik ana ve 2 megapiksellik yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçen yılki Redmi 15T’de de aynı arka kameraların kullanıldığını söyleyebiliriz. Ön kamerada ise 50 megapikselden 16 megapiksele bir düşüş yaşandığını belirtelim.

realme 16T 5G Bataryası Nasıl?

Modelde 45W kablolu şarj hızlarını destekleyen 8000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Yani yeni modelde kullanıcıların gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdi olmayacak. Hatırlanacağı üzere realme 15T’de 60W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh’lik bir pil yer alıyordu. Burada pil kapasitesinde artış olmasına rağmen şarj hızlarında bir düşüş olduğunu görebiliyoruz.

realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

realme 16T 5G'nin başlangıç fiyat etiketi 29.999 rupi (14.307 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemideki vergileri de dahil ettiğimizde 28.825 TL'ye denk geldiğini belirtelim. Bununla birlikte realme 15T ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle yeni modelin de Türkiye pazarının pas geçmesi ihtimaller dahilinde. Tabii şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

realme 16T 5G'nin açıklanan teknik özellikleri benim memnun etti. Fakat yine de bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradığımı belirtmeliyim. Bunlardan ilki cihazın AMOLED yerine LCD panelle gelmesi. Diğeri ise selfie kamerasının 50 megapikselden 16 megapiksele düşmesi. Bunun dışındaki özelliklerinin kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum.