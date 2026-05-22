Meta, Reddit'e Rakip Olacak Forum Uygulamasını Sessizce Yayınladı

Meta, sahip olduğu sosyal medya platformlarına bir yenisini daha ekliyor. Son olarak 2023 yılında duyurduğu Threads ile X'in yerini almaya çalışan platform, şimdi de Forum adlı bir uygulama ile Reddit'e meydan okuyor. Birkaç saat önce App Store'da yayınlanan Forum henüz Türkiye'de kullanılabilr olmasa da bu durumun kısa süre içerisinde değişmesi bekleniyor.

Facebook Forum Nedir, Ne İşe Yarar?

App Store'da "Forum, a Facebook app" ismi ile yayınlanan bu uygulama en basit haliyle Facebook Grupları için ayrı bir tartışma uygulaması gibi çalışacak. Kullanıcılar ilgi alanlarına göre gruplardaki konuşmaları görebilecek, soru sorabilecek ve farklı gruplardaki kişilerin yanıtlarına ulaşabilecek.

Bu yönüyle uygulama Reddit ve Quora arasında bir yerde duruyor. Reddit’te olduğu gibi topluluk odaklı tartışmalar öne çıkıyor. Quora’ya benzer şekilde ise kullanıcılar soru sorup yanıt arayabiliyor. Ancak Meta burada özellikle “gerçek kişilerden gelen cevaplar” fikrini vurguluyor.

Bildiğiniz üzere Google bir süredir kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri (UGC) öne çıkarıyor. Bu nedenle arama sonuçlarında Reddit gibi kaynaklar sıkça öne çıkıyor. Görünüşe göre Meta da bu pastadan pay almak ve daha fazla kullanıcıyı kendisine çekmek istiyor. Ayrıca Reddit'in her geçen gün artan pazar payı da şirketin hedefinde.

Forum, Facebook'tan Bağımsız mı Olacak?

Forum bağımsız bir uygulama gibi görünse de Facebook’tan tamamen kopuk çalışmayacak. Kullanıcıların uygulamaya giriş yapmak için Facebook hesabına ihtiyacı olacak. App Store açıklamasına göre kullanıcıların grupları, profili ve aktiviteleri Forum’a taşınacak. Ayrıca Forum’da paylaşılan içerikler Facebook Grupları içinde de görünecek.

Uygulama takma adla paylaşım yapma seçeneği de sunacak. Yani kullanıcılar gruplardaki tartışmalara kendi isimleri yerine farklı bir adla katılabilecek. Buna rağmen Forum’un Reddit gibi tamamen anonim bir platform olmayacağını söylemek mümkün.

Meta, Forum’da sadece klasik grup akışına yer vermeyecek. Uygulamada Ask adlı bir özellik de bulunacak. Bu özellik, kullanıcının sorduğu soruya yanıt bulmak için farklı Facebook Grupları’ndaki cevapları bir araya getirecek. Böylece kullanıcılar tek tek grup aramak yerine ilgili yanıtları daha hızlı görebilecek.

Grup yöneticileri tarafında da yapay zeka desteği olacak. Forum, yöneticilere grupları yönetme, içerikleri denetleme ve toplulukları düzenli tutma konusunda yardımcı olacak bir admin AI asistanı sunacak. Meta’nın amacı, Facebook Grupları’nı ayrı bir uygulama içinde daha düzenli ve soru-cevap odaklı hâle getirmek gibi görünüyor.

Meta yetkilileri Forum'un şimdilik test aşamasında olduğunun altını çizdi. Ancak Meta’nın Forum ile tam olarak nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Uygulama başarılı olursa Facebook Grupları, ana Facebook uygulamasının kalabalık akışından tamamen ayrılıp Forum'u Reddit’in hakimiyetine meydan okuyacak bir yapıya dönüştürebilir.

Editörün Yorumu

Meta'nın Reddit'e rakip olacak bir uygulama oluşturmak istemesi pek de şaşırtıcı bir gelişme değil. Ancak bunun Forum'un Facebook'un bir parçası olması bana yanlış bir karar gibi geldi. Reddit, genç kullanıcı kitlesi oldukça büyük olan bir platform. Facebook ise bunun tam aksine daha "olgun" insanların yer aldığı bir platforma dönüşmüş durumda. Bu nedenle Meta'nın bu uygulama ile aradığını bulamama ihtimali mevcut.