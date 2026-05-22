Samsung'dan TV Satışlarını Artıracak Hamle: Her Ay Ücretsiz K-Pop Konseri Geliyor

Samsung akıllı televizyonlarını ve telefonlarını kullanıcılara daha cazip hale getirmek için ilginç bir karar aldı. Şirket geçen yıl Samsung TV ve Galaxy modelleri için TV Plus adında ücretsiz kanallar barındıran bir platform tanıttı. Şimdi ise TV Plus'ı yalnızca dizi ve film sunan bir servis olmaktan çıkarıp canlı etkinliklerin de merkezine dönüştürmek istiyor. Bu doğrultuda Samsung, TV Plus üzerinden her ay ücretsiz K-Pop konseri yayınlayacağını duyurdu.

Samsung, K-Pop Konserlerini Nereden ve Ne Zaman Yayınlayacak?

Samsung'un TV Plus uygulamasındaki konserler uygulama içerisindeki SMTOWN kanalı üzerinden izlenebilir olacak. Kullanıcılar bu yayınları ek bir abonelik ücreti ödemeden izleyebilecek. Serinin ilk konseri ise NCT WISH ile başlayacak.

Grubun ilk konser turnesi kapsamında gerçekleşen “INTO THE WISH: Our WISH ENCORE IN SEOUL” konseri, 30 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 13.00’da canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayının ardından konser içerikleri her cumartesi aynı saatte tekrar izlenebilecek.

Samsung TV Plus Türkiye'de Kullanılabiliyor mu?

Ne yazık ki Samsung TV Plus, şu an Türkiye'de kullanılabilir değil. Uygulaama ve konserlerin yayınlandığı SMTOWN kanalı şu anda Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya ve Meksika pazarlarında erişime açık. Yine de Türkiye'deki bir kullanıcı olarak bu uygulamayı kullanmanız imkansız değil.

Bunun için telefonunuzun konumunu yukarıda belirttiğimiz ülkelerden birine çevirebilirsiniz. Eğer bu da işe yaramazsa bir VPN kendinizi Güney Kore ya da Avustralya gibi bir ülkeden internete bağlanıyor gibi gösterebilirsiniz. Böylece uygulamayı indirip SMTOWN'daki konseri izleyebilirsiniz.

Bunun için "En İyi Ücretsiz VPN Programları" içeriğimize göz atıp size uygun olan VPN'i bulabilirsiniz. Ancak belirtmekte fayda var ki bu işlemi Samsung telefon ya da tabletiniz üzerinden yapmak sizin için televizyon üzerinden yapmaktan çok daha kolay olacaktır. Eğer siz de bir K-Pop hayranıysanız konser saatinden önce denemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Samsung'un telefon, tablet ve televizyon satışlarını artırmak için K-Pop'tan faydalanmak istemesi beni çok şaşırtmadı. Dünyanın en popüler müzik türlerinden biri olan K-Pop'ta yıldızlar hayranları tarafından idolleştiriliyor. Bu nedenle K-Pop idolleri diğer şarkıcılara kıyasla dinleyicileri üzerinde çok daha etkili oluyor.

Samsung bu nedenle uzun zamandır K-Pop yıldızları ile anlaşıyor onları marka elçisi ve reklam yüzü olarak kullanıyor. Bu durum başta şirketin ana vatanı olan Güney Kore olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki hayranların şirketin ürünlerine daha sıcak bakmasına yol açıyor.