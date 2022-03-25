Reddit, TikTok'un Popüler Özelliğini Platformuna Getirmeyi Planlıyor

TechCrunch'a göre Reddit, TikTok'u anımsatan bazı video özelliklerini platformuna getirmeyi planlıyor.

Proje hâlâ çok erken aşamalarda ve henüz test aşamasına bile girmemiş olsa da TechCrunch, Reddit'in başka bir kişinin gönderisine "tepki vermenizi" veya dâhil olmanızı kolaylaştıran TikTok benzeri video düzenleme araçlarını plaformuna getirmeyi planladığını bildiriyor.

TikTok'ta remixler, parodiler ve benzerlerini oluşturmak için videonuzu başka bir kullanıcınınkiyle yan yana koymak adına Duet özelliğini kullanabiliyorsunuz. 2020'de TikTok başka bir videodaki sahneleri kendi videonuza entegre etmenizi sağlayan Stitch'i de uygulamasına eklemişti. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte viral videolara komik yanıtların oluşması sağlanmıştı. Reddit, bildiğiniz üzere web sitesinde video yayınlamanıza izin veriyor ancak henüz Duet ve Stitch gibi özelliklere sahip değil.

TikTok'un Popüler Özelliği Reddit'e Geliyor

Video odaklı sosyal ağları listemeye kalksanız Reddit'i ilk 10 sıraya bile yazmayı düşünmeyebilirsin ki zaten bu projenin amacı bir TikTok rakibi yaratmak değil. Reddit kullanıcılarına özellikle orijinal gönderi aynı zamanda bir video ise, tartışmalara katılmaları için başka bir yol sağlama imkânı sunacak. Reddit 2020'de TikTok'un rakibi Dubsmash'ı satın almıştı ancak bu yıl Şubat ayında hizmeti kapattı. Bu özel proje aynı zamanda Dubsmash'ın video teknolojisini de kullanacak.

Bir sözcü,TechCrunch'a Reddit'in yeni video özellikleriyle ilgilenip ilgilenmediklerini görmek için bireysel topluluklara ulaştığını söyledi. Topluluklardan (büyük olasılıkla olumlu) geri bildirim aldıktan sonra ilk teste başlamak için adımlar atmaları bekleniyor.