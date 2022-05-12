Bethesda, Redfall ve Starfield'ın Çıkış Tarihini Erteledi

Bethesda'nın Arkane stüdyolarının geliştirdiği Redfall ve doğrudan Bethesda'nın geliştirdiği Starfield'ın çıkış tarihleri 2023'ün ilk yarısına ertelendi. Normal şartlarda Redfall'ın bu yılın Eylül ayında, Starfield'ın ise 11 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirmesi planlanlıyordu.

Bethesda'nın resmî hesapları üzerinden yapılan duyuruda Bethesda ertelemeleri şu ifadelerle duyurdu:

"Redfall ve Starfield'ın çıkışlarını 2023'ün ilk yarısına ertelemeye karar verdik.

Arkane Austin (Redfall) ve Bethesda Game Studios (Starfield) ekiplerimizin oyunlarıyla ilgili inanılmaz hedefleri var ve bu oyunların olabilecek en iyi hâllerine kavuşmanızı sağlamak istiyoruz.

Redfall ve Starfield'a dair heyecan duyan herkese teşekkür ederiz. Bu enerji bize her gün ilham oluyor ve ürettiğimiz eserlere olan kendi heyecanımızı besliyor.

Hem Redfall hem de Starfield'ın oynanışlarına ilk derinlemesine bakışlarımızı yakında paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Desteğiniz için teşekkür ederiz."