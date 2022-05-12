Bethesda, Redfall ve Starfield'ın Çıkış Tarihini Erteledi
Bethesda, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yılın en çok beklenen iki oyunu Redfall ve Starfield'ın ertelendiğini açıkladı. İşte yeni çıkış dönemleri!
Bethesda'nın Arkane stüdyolarının geliştirdiği Redfall ve doğrudan Bethesda'nın geliştirdiği Starfield'ın çıkış tarihleri 2023'ün ilk yarısına ertelendi. Normal şartlarda Redfall'ın bu yılın Eylül ayında, Starfield'ın ise 11 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirmesi planlanlıyordu.
Bethesda'nın resmî hesapları üzerinden yapılan duyuruda Bethesda ertelemeleri şu ifadelerle duyurdu:
Redfall ve Starfield 2023 Yılına Ertelendi
"Redfall ve Starfield'ın çıkışlarını 2023'ün ilk yarısına ertelemeye karar verdik.
Arkane Austin (Redfall) ve Bethesda Game Studios (Starfield) ekiplerimizin oyunlarıyla ilgili inanılmaz hedefleri var ve bu oyunların olabilecek en iyi hâllerine kavuşmanızı sağlamak istiyoruz.
Redfall ve Starfield'a dair heyecan duyan herkese teşekkür ederiz. Bu enerji bize her gün ilham oluyor ve ürettiğimiz eserlere olan kendi heyecanımızı besliyor.
Hem Redfall hem de Starfield'ın oynanışlarına ilk derinlemesine bakışlarımızı yakında paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.
Desteğiniz için teşekkür ederiz."
Bu açıklamalarla birlikte iki oyunun da en erken 2023'ün ilk iki çeyreğinde göreceğimiz kesinleşmiş oldu.
Son dönemlerde pandemi nedeniyle artan ertelemeler fazlasıyla artmıştı ancak Bethesda tarafında gelen geliştirici güncellemeleri işlerin yolunda gittiğine işaret ediyordu. Görünen o ki geliştirici ekiplerin her iki oyun için de çok daha farklı planları var ve bunları yoluna koymak adına bir süre daha beklememiz gerekecek.
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