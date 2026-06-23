120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı: 5.160 mAh Pili Var

Xiaomi kısa bir süre önce giriş segmentte yer alan ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyen Redmi 17C'yi tanıttı. Akıllı telefon 5160 mAh batarya, MediaTek Helio G81 Ultra işlemci ve 120Hz yenileme hızı gibi önemli özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Redmi 17C özellikleri ve fiyatı!

Redmi 17C Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.88 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 720 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

İşletim Sistemi: HyperOS 3

Ana Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 18W

Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafta

Ekstra Donanım: 3.5 mm kulaklık girişi

Redmi 17C Ekran Özellikleri Neler?

Redmi 17C, 6,88 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1640 x 720 piksel çözünürlük sunan LCD bir ekranla geliyor. Kullanıcılar, telefonun 120Hz tazeleme hızlarını desteklemesi sayesinde menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında 90Hz'e göre daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar. Öte yandan LCD paneli AMOLED/OLED kadar olmasa da segmentini de göz önünde bulundurduğumuzda oldukça yeterli diyebiliriz.

LCD ekranlar renk canlılığı konusunda OLED veya AMOLED panellerin gerisinde kalıyor ve siyah tonlar zaman zaman griye çalabiliyor. Ancak Redmi 17C'nin giriş segment bir model olduğunu göz önüne aldığımızda bu ekranın çok da rahatsız etmeyeceğini söyleyebiliriz.

Burada bir karşılaştırma yaparsak geçen yıl piyasaya sürülen Redmi 15C 4G'de 6,9 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına ve 720 × 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir LCD panel tercih edilmişti. İki modeli kıyasladığımızda yeni telefonun ekran boyutunun bir miktar küçüldüğünü görüyoruz. Bunun dışında her iki cihaz da benzer bir ekran deneyimi sunuyor.

Redmi 17C İşlemcisi Ne?

Redmi 17C gücünü MediaTek Helio G81 Ultra'dan alıyor. Bu yonga seti Redmi 15C'de de kullanılmıştı. Yani yeni model işlemci tarafında büyük bir performans artışı sunmayacak. Ek olarak donanımın 12 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da işlemcinin giriş segment özelliklerine sahip olduğu anlamına geliyor.

Donanım Call of Duty Mobile'ı 40-50 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 30-40 FPS aralığında çalıştırabiliyor. Ancak zaman zaman belirli sahnelerde yaşanan kare hızı düşüşleri anlık takılmalara neden açabiliyor. Genshin Impact'iyse 15-20 FPS seviyelerinde oynatabiliyor. Yani pek akıcı bir performans sergileyemiyor diyebilirz. Kısacası bazı oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilse de yüksek grafik gücü gerektiren yapımlar devreye girdiğinde performans belirgin şekilde düşüyor.

Redmi 17C Kamerası Özellikleri Neler?

Redmi 17C'de 13 megapiksel ana ve 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Akıllı telefonun arka paneline baktığımızda üçlü kamera kurulumu ve bir LED flaş dikkatimizi çekse de bu lenslerden ikisi tamamen dekoratif amaçlı. Yani gerçek kamera olmadıklarını belirtelim. Bir önceki nesilde 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel özçekim sensörü tercih edildiğini göz önüne aldığımızda yeni modelin kamera özelliklerinde bir düşüş olduğunu görebiliyoruz.

Redmi 17C Batarya Özellikleri Neler?

Modelde 5.160 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu kapasiteler aslında giriş segmenti için artık bir standart diyebiliriz. Buna ek olarak cihazın 18W hızında şarj olduğunu da belirtelim. Selefinde 33W hızında şarj olabilen 6.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmıştı. Yani tıpkı kamerada olduğu gibi batarya tarafında da bazı düşüşler söz konusu.

Redmi 17C Fiyatı Ne kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi 17C'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı sürümü 799 yuan (5.486 TL) fiyatla satılıyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB kapasiteli diğer versiyonunun fiyatı ise 899 yuan (6.172 TL) olarak belirlendi. Bunlara ülkemizdeki vergileri de dahil edersek sırasıyla 10.399 TL ve 11.700 TL'ye karşılık geliyor. Bununla birlikte Redmi 15C halihazırda ülkemizde satıldığında Redmi 17C'nin de Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Eğer akıllı telefona çok fazla para harcamak istemiyorsanız Redmi 17C'yi tercih edebilirsiniz. Ancak bu cihazdan üst düzey oyun ve kamera performansı beklemek yanlış olur. Daha çok basit oyunları oynayıp basit fotoğraflar çekebileceğiniz bir model diyebilirim. Şahsi düşüncem bu modelin satın alınabileceği şeklinde.