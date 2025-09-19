Xiaomi'den Aşırı Ucuz Telefon! 120Hz Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi tarafından yapılan tanıtımla birlikte Redmi 15C 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefonun 5G sürümü, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Telefon için yalnızca 180 euro (8.781 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Redmi 15C 5G Özellikleri

Ekran: 6.9 inç LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı.

6.9 inç LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı. İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB ve 256 GB seçenekleri

128 GB ve 256 GB seçenekleri Batarya: 6.000 mAh batarya kapasitesi, 33W hızlı şarj desteği

6.000 mAh batarya kapasitesi, 33W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) ve yardımcı lens

50 MP ana kamera (f/1.8) ve yardımcı lens Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Video Kaydı: Ön ve arka kameralarla 1080p ve 720p çözünürlükte 30 FPS

Ön ve arka kameralarla 1080p ve 720p çözünürlükte 30 FPS İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Boyutlar: 173.16 x 81.07 x 8.2 mm

173.16 x 81.07 x 8.2 mm Güvenlik: Yan tarafta parmak izi sensörü

Yan tarafta parmak izi sensörü Bağlantı: 5G desteği

6,9 inç ekran büüyklüğüne sahip olan Redmi 15C 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 173,16 x 81,07 x 8,2 mm boyutlarındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Bu sensör hem pratik hem de hızlı bir güvenlik çözümü elde edilmesini sağlıyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Redmi 15C 4G'de MediaTek Helio G81 Ultra tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefonda yalnızca 4 GB RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Redmi 15C 5G Fiyatı

Redmi 15C 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 180 euro (8.781 TL), 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 200 euro (9.756 TL) fiyat etiketi belirlendi. İspanya, Fransa, Polonya ve Bulgaristan'da satışa sunulan telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.