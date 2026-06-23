Xiaomi'den Yeni Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi, yeni bir Android tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pad 9 Pro isimli tabletin işlemcisi ortaya çıktı. Xiaomi'nin yeni tabletinde Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi Pad 9 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i 60 FPS, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi Pad 9 Pro'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Bu arada serinin bir önceki modeli Xiaomi Pad 8 Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemci, Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS, CarX Street'i ise 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinde ise 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 5 daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Snapdragon 8 Elite daha önce Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Samsung Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 9 Pro'nun 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi Pad 8 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 31 bin 999 TL'ye satılıyor. Pad 9 Pro'nun daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 35 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi Pad 9 Pro'nun oldukça iddialı bir tablet olacağını düşünüyorum. Tabletin Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Android tablette oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.