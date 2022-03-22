Redmi K50 Serisi İlk Gününde 330.000 Satışa Ulaştı

Redmi K50 serisi geçen hafta tanıtıldı ve bugün iki cihazın satışları başladı. Redmi'nin resmî Weibo sayfasına göre Xiaomi sadece beş dakikada 330.000 adet Redmi K50 ve Redmi K50 Pro satmayı başardı.

Bu rakama telefonların farklı bellek seçeneklerinin olduğu varyantları da dâhil. Ayrıca bu rakamlar daha fazla RAM+depolama seçeneğiyle üç versiyon ile satılan önceki seri Redmi K40'ın satışlarından %10 daha iyi.

Xiaomi'nin yeni bebekleri Redmi K50 ve Redmi K50 Pro'nun her ikisi de aynı gövde ilegeliyor, hatta bazı büyük farklılıklara rağmen aynı ağırlığa sahipler. K50 Pro, Dimensity 9000 işlemciye, 108MP ana kameraya ve 120W hızlı şarjlı 5.000mAh pile sahip. K50 daha uygun bir fiyat etiketine sahip ve Dimensity 8100 işlemciye, 48MP kameraya ve 67W şarja sahip. Pil kapasitesi ise 5,500 mAh.

Çin'de bir sonraki satışın önümüzdeki Salı günü yapılması planlanıyor ve telefonların iç piyasadan küresele ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok.

Redmi K50 Özellikleri

İşlemci: Dimensity 8100

Dimensity 8100 Ekran: 6.67 inç, Quad HD, AMOLED, 120 Hz

6.67 inç, Quad HD, AMOLED, 120 Hz Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB RAM: 8/12 GB

8/12 GB Arka Kamera: 48+8+2MP

48+8+2MP Ön Kamera: 20MP

20MP Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh

Redmi K50 Pro Özellikleri