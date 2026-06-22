Xiaomi'den Dev Bataryalı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Geçen yıl tanıtılan Redmi K90 serisine çok yakında Ultra adlı yeni bir model eklenecek. Bugüne kadar ürünün çok güçlü özelliklere sahip olacağına dair bazı raporlar ortaya çıkmıştı. Son gelişmeler ise Redmi K90 Ultra olarak isimlendirilecek yeni telefonun ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi kısa bir süre önce paylaştığı posterle Redmi K90 Ultra'nın bu ay Çin'de tanıtılacağını doğruladı. Çinli marka buna ek olarak akıllı telefon için ön rezervasyonların an itibariyla başladığının altını çizdi. Hatırlanacağı üzere Redmi K80 Ultra geçtiğimiz yılın haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Yani yeni model de bir önceki neslin tanıtım takvimini takip edecek.

Redmi K90 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirket tanıtım posteriyle birlikte Redmi K90 Ultra'nın fiyatını da doğruladı. Zira görsele baktığımızda 3K fiyat seviyesinde üst düzey oyun performansı gibi akıllı telefonla ilgili kullanıcıları heyecanlandıracak ifadelerin kullanıldığını görebiliyoruz. Yani model 3.000 yuan (20.605 TL) civarında bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak gibi görünüyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 41.778 TL'ye karşılık geliyor.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Redmi K80 Ultra’nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü 2.599 yuan (17.851 TL) fiyatıyla satışa çıkmıştı. Redmi K90 Ultra’nın ise 3.000 yuan civarında bir fiyata sahip olacağını göz önüne aldığımızda yeni telefonun yüzde 15 daha pahalı olacağını söyleyebiliriz

Redmi K90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu anda Xiaomi’den Redmi K90 Ultra’nın hangi pazarlarda satışa sunulacağına dair bir açıklama gelmedi. Redmi K80 Ultra ise Türkiye pazarını pas geçmişti. Selefinin ülkemizde satılmadığını düşündüğümüzde yeni akıllı telefonun da Türkiye’ye gelmesini beklemiyoruz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ana Kamera: 50 megapiksel

50 megapiksel Yardımcı Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Ekran Altında Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Ultra amiral gemilerine 100.000 TL civarında para harcamak istemeyenler için bence çok uygun bir seçenek olacak. Hem işlemcisi üst düzey hem de bataryası gerçekten büyük. Bu nedenle ülkemize gelmesi durumunda bence çoğu kullanıcı bu modele yönelecektir.