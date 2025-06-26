Xiaomi'den 14 Bin TL'lik Amiral Gemisi! 7410 mAh Bataryası Var

Redmi K80 serisi geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Kısa süre önce yapılan tanıtımla birlikte Redmi K80 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Xiaomi'nin yeni telefonu uygun fiyata güçlü donanım sunuyor.

Redmi K80 Ultra Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K80 Ultra, OLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+ özelliklerini içeren telefon Xiaomi Shield Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda Dimensity 9400+ işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

K80 Ultra 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 7410 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefonda çift SIM desteği bulunuyor. 219 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası da mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Redmi K80 Ultra'nın Tahmini Türkiye Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.599 yuan (14.448 TL)

2.599 yuan (14.448 TL) 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.799 yuan (15.555 TL)

2.799 yuan (15.555 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.999 yuan (16.667 TL)

2.999 yuan (16.667 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.299 yuan (18.335 TL)

3.299 yuan (18.335 TL) 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 3.799 yuan (21.114 TL)

Redmi K80 Ultra için 2599 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 14 bin TL, vergili fiyatı ise 29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.