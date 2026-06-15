Xiaomi'den 165Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K90 Ultra'nın batarya kapasitesi ve işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi K90 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Elite işlemcisi, popüler online FPS oyunu Call of Duty Mobile, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ve son yılların en popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, yarış oyunu CarX Street'i 60 FPS'te, aksiyon RPG oyunu Wuthering Waves'i ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite daha önce Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Samsung Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılmıştı. Bu arada Redmi K80 Ultra'da Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonunda aktif soğutma fanı da bulunacak. Bu fan sayesinde uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalması sağlanacak. Bununla birlikte sıcaklık kaynaklı işlemci performansında bir düşüş de yaşanmayacak. Bu da oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Redmi K90 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezeerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. 165Hz yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

OLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu da oyun oynamayı ve film izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

Serinin bir önceki modelinde ayrıca 1800 nit parlaklık terich edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi K90 Ultra'da 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda da sorunsuz şekilde kullanılabilecek.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Ekran Altında Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Ultra'nın 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K80 Ultra, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat Redmi K80 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2 bin 599 yuan (16 bin 855 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın Redmi K80 Utlra'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 850 yuan (18 bin 482 TL) fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 37 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi K90 Ultra'nın oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun Wuthering Waves gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.