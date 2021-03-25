Redmi Note 10 Pro Türkiye Fiyatı, Özellikleri

Redmi Note 10 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri - Xiaomi, Türkiye'de yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Uygun fiyata muhteşem özellikler sunan cihazlar üreten şirket, Redmi Note 10 Pro'yu satışa çıkardı. Gelin hep beraber detaylara göz atalım.

Xiaomi Redmi Note 10 Türkiye fiyatı ve özellikleri için tık.

Redmi Note 10 Pro Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Note 10 Pro (6GB + 128GB): 3.799TL

Redmi Note 10 Pro (8GB + 128GB): 3.999TL

Redmi Note 10 Pro Özellikleri ise şöyle:

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G Grafik İşlemci: Adreno 618

Adreno 618 Bellek: 6GB

6GB Depolama: 128GB

128GB Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya Kapasitesi: 5.020 mAh

5.020 mAh Hızlı Şarj: 33W Kablolu

6.67 inç ekrana sahip olan Redmi Note 10 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisinden güç almakta. Grafik tarafında da Adreno 618 işlemciden güç alan akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Redmi Note 10 Pro'nun arka tarafında 108 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alırken 3 adet de yardımcı sensör bulunmakta. Bu sensörler de sırası ile şu şekilde: 8 MP ekstra geniş açı, 5 MP makro ve son olarak 2 MP derinlik sensörü.

Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliği loş ortamlarda bile unutulmaz fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.

Ön tarafa baktığımızda da bizleri 16 MP çözünürlüğünde sensör karşılıyor. 5.020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon 33W hızlı şarj ile geliyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini nasıl buldunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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