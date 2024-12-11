Rekabet Kurumu, Türkiye'de Faaliyet Gösteren 17 Farklı Lastik Markasına Soruşturma Başlattı: İşte Nedeni!
Rekabet Kurumu, ülkemizde faaliyet gösteren 17 farklı lastik markasına soruşturma başlattı. Listede Petlas, Michelin ve Pirelli gibi devler yer alıyor
Son zamanlarda teknoloji ve sosyal medya gibi çeşitli sektörlerde boy gösteren pek çok şirketin faaliyetlerini incelediğine şahit olduğumuz Rekabet Kurumu, kısa bir süre önce odağını ilginç bir pazara çevirdi.
Kurum, bugün yaptığı açıklamada otomobil lastiği üretiminde faaliyet gösteren 17 farklı markaya, yapılan ön inceleme sonucu soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Petlas, Michelin ve Pirelli'nin Dahil Olduğu 17 Marka Mercek Altına Alınacak
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde lastik üretim sektöründe faaliyet gösteren17 firma inceleme altına alındı. Mevcut markalar arasında Petlas gibi yerli şirketler yer alırken; Michelin, Pirelli ve Goodyear gibi yabancı devler de mevcut.
Bu markalara neden soruşturma açıldığı sorusunun cevabı ise epey uzun. Lastik şirketlerinin, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, bayilerle münhasırlık anlaşmaları yapılması, bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü gibi suçları içeren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edip etmediği soruşturulacak.
Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, soruşturma başlatılacak 17 marka ise şu şekilde:
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ
- Michelin Lastikleri Ticaret AŞ
- Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ
- Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ
- Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ
- Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ
- Goodyear Lastikleri Türk AŞ
- Hankook Lastikleri AŞ
- Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
- Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti.
- Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
- Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Modül Lastik Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi
- Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti.
- Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ
Rekabet Kurumu’ndan Yapay Zeka Hamlesi: Gıda ve Hizmet Sektörleri Mercek Altında
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, rekabet soruşturmalarına yapay zeka destekli araçlar entegre edeceklerini açıkladı.
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