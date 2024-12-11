Rekabet Kurumu, Türkiye'de Faaliyet Gösteren 17 Farklı Lastik Markasına Soruşturma Başlattı: İşte Nedeni!

Son zamanlarda teknoloji ve sosyal medya gibi çeşitli sektörlerde boy gösteren pek çok şirketin faaliyetlerini incelediğine şahit olduğumuz Rekabet Kurumu, kısa bir süre önce odağını ilginç bir pazara çevirdi.

Kurum, bugün yaptığı açıklamada otomobil lastiği üretiminde faaliyet gösteren 17 farklı markaya, yapılan ön inceleme sonucu soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Petlas, Michelin ve Pirelli'nin Dahil Olduğu 17 Marka Mercek Altına Alınacak

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde lastik üretim sektöründe faaliyet gösteren17 firma inceleme altına alındı. Mevcut markalar arasında Petlas gibi yerli şirketler yer alırken; Michelin, Pirelli ve Goodyear gibi yabancı devler de mevcut.

Bu markalara neden soruşturma açıldığı sorusunun cevabı ise epey uzun. Lastik şirketlerinin, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, bayilerle münhasırlık anlaşmaları yapılması, bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü gibi suçları içeren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edip etmediği soruşturulacak.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, soruşturma başlatılacak 17 marka ise şu şekilde:

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ

Michelin Lastikleri Ticaret AŞ

Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ

Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ

Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ

Goodyear Lastikleri Türk AŞ

Hankook Lastikleri AŞ

Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti.

Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Modül Lastik Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti.

Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ

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