Rekabet Kurumu’ndan Yapay Zeka Hamlesi: Gıda ve Hizmet Sektörleri Mercek Altında

Hizmet ve gıda sektörlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bundan böyle rekabet soruşturmalarında yapay zeka (AI) destekli araçları kullanarak inceleme gerçekleştireceklerini duyurdu. Küle, yaptığı açıklamada, tüketici fiyatlarında kasım ayında en yüksek artışın yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandığını, yıllık bazda ise eğitim, konut, lokanta ve otel sektörlerinde ciddi fiyat artışları görüldüğünü vurguladı.

2015 Yılından Bu Yana 100'ün Üstünde Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurumu özellikle temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu sektörlere yoğunlaştı. Küle'nin söylediğine göre 2015’ten bugüne kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerinde 100’den fazla inceleme gerçekleştirildi.

Bu yıl yapılan soruşturmalar kapsamında ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat ve beyaz et sektörlerinde yürütülen soruşturmaların tamamlandığını ve beyaz et sektöründeki işletmelere 1,2 milyar lira ceza kesildi.

Ek olarak yumurta üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren firmalara 98 milyon lira, viyol sektöründeki teşebbüslere ise 55 milyon lira ceza uygulandı.

Geleneksel Yöntemler Geride Kalıyor

Birol Küle, yapay zeka teknolojilerinin rekabet ihlallerinin tespitinde yeni bir dönem başlatacağını belirterek şu sözleri kullandı:

Artık bu sektörleri sadece geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka destekli araçlarla da sürekli takip edeceğiz. Şüpheli durumlarda hızlıca müdahale edebileceğiz.

Bu yeni sistemin özellikle kırmızı et, beyaz et, yumurta ve süpermarket gibi alanlarda kullanılacak.