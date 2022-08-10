Rekabet Kurumu, Martı'ya Soruşturma Açtı

Son dönemde 7'den 70'e pek çok kesim tarafından tercih edilen ve neredeyse tüm Türkiye'yi saran Martı hizmeti hakkında kayda değer bir soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu'nun açmış olduğu soruşturma, hizmetin yurt içi rekabeti ve verdiği hizmetin ürün pazarı ile ilgili konuları içeriyor.

Rekabet Kurumu ürün pazarında hâkim olan Martı'nın rakipleri üzerindeki dışlayıcı eylemleri ve bu hâkimiyetini kötüye kullanması nedeniyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesi kararına vararak bir süredir yürütmüş olduğu önaraştırmanın karara bağlandığını belirtti.

Bu önaraştırma sürecinde toplamış olduğu bilgi, belge ve tespitleri geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği toplantıda yeterli bulduğunu açıklayan Rekabet Kurumu, önümüzdeki süreçte açtığı soruşturma kapsamında Martı şirketini incelemeye tutacak.

Rekabet Kurumu Konuya Dair Açıklama Yayınladı

Rekabet Kurumu'nun kamuya yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde: