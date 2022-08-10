Rekabet Kurumu, Martı'ya Soruşturma Açtı
Rekabet Kurumu, pek çok kesim tarafından kullanılan Martı hizmetine soruşturma açtığını duyurdu. İşte soruşturmaya dair detaylar!
Son dönemde 7'den 70'e pek çok kesim tarafından tercih edilen ve neredeyse tüm Türkiye'yi saran Martı hizmeti hakkında kayda değer bir soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu'nun açmış olduğu soruşturma, hizmetin yurt içi rekabeti ve verdiği hizmetin ürün pazarı ile ilgili konuları içeriyor.
Rekabet Kurumu ürün pazarında hâkim olan Martı'nın rakipleri üzerindeki dışlayıcı eylemleri ve bu hâkimiyetini kötüye kullanması nedeniyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesi kararına vararak bir süredir yürütmüş olduğu önaraştırmanın karara bağlandığını belirtti.
Bu önaraştırma sürecinde toplamış olduğu bilgi, belge ve tespitleri geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği toplantıda yeterli bulduğunu açıklayan Rekabet Kurumu, önümüzdeki süreçte açtığı soruşturma kapsamında Martı şirketini incelemeye tutacak.
Rekabet Kurumu Konuya Dair Açıklama Yayınladı
Rekabet Kurumu'nun kamuya yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:
Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/527-M sayı ile karar verdi.
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