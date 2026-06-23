Threads, Türkiye'de Nasıl Erişime Açıldı? Rekabet Kurumu Açıkladı

Threads, uzun bir süre boyunca kapalı kaldıktan sonra geçen hafta yeniden Türkiye'de erişime açıldı. Herhangi bir erişim engeli olmasa da platformun Türkiye'de aktif olmasının önünde engel oluşturan bazı durumlar vardı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan son duyuruda söz konusu durum ele alınırken çatı şirket Meta'nın hangi gereklilikleri yerine getirdiği de belirtildi.

Hatırlayacak olursanız Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ile Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesi doğrultusunda Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı. Threads'in sahibi Meta ise karara bağlı kalarak platforma Türkiye'den erişilmesini engellemişti. O dönemden bu yana Meta cephesinden herhangi bir adım gelmemişti.

Platform, 17 Haziran 2026 itibarıyla yeniden Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının erişimine açıldı. Şu anda herkes tarafından kısıtlama olmadan kullanılabilen bu mecranın yeniden erişime açılması ise Meta'nın Rekabet Kurumu tarafından belirlenen bütün gereklilikleri yerine getirmesi sayesinde mümkün oldu.

Threads Nasıl Yeniden Türkiye'de Erişime Açıldı?

Rekabet Kurumu tarafından paylaşılan bilgilere göre Threads'in Türkiye'de yeniden faaliyet göstermeye başlamasının başlıca sebeplerinden biri, artık Instagram hesabı gerektirmemesi. Dileyen kullanıcılar elbette Instagram hesabı ile giriş yapmaya devam edebilecek ama bunu tercih etmeyenler, telefon numarasını kullanarak hesap oluşturabilecek.

İkinci yolu tercih edenler, Instagram'dan tamamen bağımsız bir Threads hesabına sahip olacak. Öte yandan kararın üzerinde büyük rol oynayan kullanıcı verilerinin işlenme biçiminde de önemli değişiklik yapıldı. Şirket, Threads kullanıcılarının verilerinin artık Instagram'dan bağımsız olarak işleyip işlememe seçeneği sunuyor. Hesapları ayırmayı tercih edenlerin verisi, Meta'nın diğer platformlarından toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Bu şekilde kullanıcıların da kendi verileri üzerinde daha çok kontrol sahibi olması bekleniyor.

Önceden Threads Hesabı Olanlara Ne Oldu?

Threads, Türkiye'de erişime kapanmadan önce eğer bir hesabınız bulunuyorsa endişelenmenize gerek yok. Önceden Threads hesabı olan herkes, mevcut hesap bilgilerini kullanarak uygulama ya da web tarayıcısı üzerinden Threads'te oturum açabiliyor. Tabii, eski hesabınızı yeniden etkinleştirmek yerine telefon numaranızı kullanarak yeni hesap kullanma seçeneğiniz de var fakat gönderi, takipçi ve dahasını kaybetmemek için ilk yola başvurmanız gerekiyor.

Editörün Yorumu

Threads, inanılmaz çıkış yapan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. İlk haftada en büyük rakiplerinden X'in (eski adıyla Twitter) yönetimini endişelendirecek kadar güçlü bir ivme kazandı. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından büyüme hızı düşmüş olsa da Türkiye'de yeniden erişime açıldıktan sonra Türk kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Geri dönüşünden bu yana henüz çok fazla zaman geçmediği için ilerleyen haftalarda kullanım oranının daha da artacağını düşünüyorum.