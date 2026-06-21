Instagram'dan Yeni Özellik! Paylaşımlarınız Daha Çok Dikkat Çekecek

Instagram, sosyal medya kullanıcılarının istekleri doğrultusunda önemli özellikler getirmeye devam ediyor. Son birkaç yıldır tamamen kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımaya odaklanan platform, son derece kullanışlı özelliklerinin arasına bir yenisini daha ekliyor. Üstelik bu özellik, etkileşim oranını oldukça artırmaya imkân sağlıyor.

Instagram'a Hangi Özellik Geliyor?

Instagram'a birden fazla açıklama ekleme özelliği geliyor. Bilindiği üzere şirket, uzun bir zaman önce paylaşılan gönderilere birden fazla fotoğraf ve video ekleme imkânı sunuyor. Ne var ki bunlara sadece bir açıklama eklenebiliyordu. Bir videodaki her fotoğraf ve video için tek bir açıklama geçerli oluyordu.

Şirket tarafından kullanıcılarla buluşturulmaya başlanan yeni özellik, bu dönemi geride bırakmanızı sağlayacak. Gönderide yer alan her fotoğraf veya video için ayrı bir açıklama girebileceksiniz. Böylece bir konu hakkında bilgi veren paylaşımlarda bulunurken -örneğin yurt dışına çıkacak olan kişiler için bir şehri anlatırken- her fotoğraf için farklı bilgiler ekleyebileceksiniz. Bunun için fotoğrafın üzerine yazı eklemenize gerek kalmayacak.

Instagram, Birden Fazla Açıklama Özelliğini Ne Zaman Sunacak?

Instagram, birden fazla açıklama özelliğini kullanıma sunmaya başladı fakat henüz bütün kullanıcıların erişimine açmadı. İlerleyen günlerde Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülke ve bölgelerdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından kullanılabilmesi bekleniyor. Henüz sizde görünmüyorsa uygulamanın App Store veya Google Play Store sayfasına gidip "Güncelle" butonunun olup olmadığını kontrol edin. Bu butonu görüyorsanız üzerine basarak uygulamayı güncelleyin. Güncelleme sonrasında özellik erişiminize açılabilir.

Instagram'da Nasıl Birden Fazla Açıklama Eklenecek?

Instagram'da birden fazla açıklama eklemek son derece basit bir işlem olacak. Bir gönderi paylaşırken size bir seçenek sunulacak. Etkinleştirmeniz hâlinde her fotoğraf / video için ayrı bir açıklama girmeye başlayacaksınız. Bunu etkinleştirmezseniz hiçbir değişiklik olmayacak. Eskiden olduğu gibi tek bir açıklama kullanabileceksiniz. Yani Instagram, bunu isteğe bağlı bir özellik olarak sunuyor.

Editörün Yorumu

Instagram'da sadece kişisel hesaplar bulunmuyor. Bazıları insanlara daha faydalı olmak adına gezi rehberleri gibi önemli sayfalar yönetebiliyor. Bu sayfalarda bir ülkede gezilebilecek en iyi yerler tek tek anlatılabiliyor. Tek bir gönderide 20 fotoğrafa kadar ekleme yapabiliyorsunuz. Yeni gelen özellik sayesinde bunların her birine ayrı bir açıklama ekleyebilir ve insanların gönderinizde daha çok vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Bu da günün sonunda etkileşim oranınızın daha da artmasına yardımcı olabilir. O yüzden bunu oldukça faydalı bir özellik olarak görüyorum.