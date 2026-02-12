PS Vita'dan İlham Alan Oyun Konsolunun Özellikleri Ortaya Çıktı

Anbernic, bu ayın başında iki yeni oyun konsolunu duyurdu. Bu konsollardan biri olan RG Vita'nın özellikleri geçtiğimiz günlerde açıklığa kavuşsa da RG Vita Pro ile ilgili soru işaretleri devam ediyordu. Son sızıntı ile birlikte Pro versiyonunun da özellikleri gün yüzüne çıktı.

RG Vita Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre RG Vita Pro, 5,46 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunacak. RG Vita'nın 720 x 1280 piksel çözünürlük sunacağı belirtilmişti. Bu, Pro modelinin çözünürlük tarafında daha avantajlı olacağını gösteriyor. Ne yazık ki yenileme hızı her iki modelde de 60Hz ile sınırlı olacak.

Cihaz, gücünü Rockchip RK3576 işlemcisinden alacak. 8 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet Cortex-A72 ve dört adet Cortex-A53 olmak üzere sekiz çekirdek yer alıyor. Standart modelde ise Unisoc T618 işlemcisi tercih edilecek. İki model arasındaki en büyük ayrım ise işletim sisteminde olacak. Linux işletim sistemi ile birlikte geleceği görülen cihaz, 4 GB RAM'a sahip olacak.

18W şarj desteği sunacağı belirtilen cihazın tıpkı standart model gibi 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geleceği söyleniyor. Bununla birlikte Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 desteği sunması bekleniyor. Bu arada cihazın arkasında yer alan iki düğme de dahil olmak üzere nostaljik tasarıma birkaç yeni nesil dokunuşta bulunulduğunu da belirtmek gerek.

RG Vita Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Anbernic hâlâ RG Vita ve RG Vita Pro'nun tanıtım tarihi ile fiyatını sır gibi saklıyor. Şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmamasının Çin'deki tatiller olduğu düşünülüyor. Tatillerin bitmesinden hemen sonra (Mart ayının başlarında) her iki cihazın da tanıtılması muhtemel. Öte yandan Anbernic cihazları şu an Türkiye'de ithalatçı firmalar aracılığıyla satın alınabiliyor. Önceki oyun konsollarında olduğu gibi yeni modellerin de aynı şekilde satın alınabilmesi muhtemel görünüyor.