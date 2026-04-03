165Hz Ekranlı Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Motorola, Razr 70 Ultra isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Razr 70 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı. Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisiyle birlikte gelmesi beklenen telefonda iki farklı renk seçeneği yer alacak.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra, mor ve ahşap tonunda bir renk olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan Razr 60 Ultra'da da aynı tasarım tercih edilmişti. Önceki modelde kırmızı, kahverengi ve koyu yeşil renk seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç İkinci Ekran Boyutu: 4 inç

4 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Motorola Razr 70 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, Samsung Galaxy S26 Ultra, OnePlus 15, POCO F8 Ultra ve Honor Magic 8 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda bulunuyor. Serinin önceki modeli Razr 60 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci sayesinde cihazda söz konusu mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Razr 70 Ultra'nın ana ekranı 7 inç büyüklüğünde, ikinci ekranı ise 4 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, AMOLED ekranda 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60 Ultra'da 7,0 inç ana ekran boyutu, 4 inç ikinci ekran boyutu, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı, 1224 x 2912 piksel çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Razr 60 Ultra'nnı ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefonda 4500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu iki özellik, genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm özellikleri,ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Razr 60 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Edge 70 ve katlanabilir telefon Razr 60 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Razr 70 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 55 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Razr 70 Ultra'nın en iddialı katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark çok belirgin bir şekilde hissediliyor.

Bu arada telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Razr 70 Ultra'nın işlemcisi de dikkatimi çekti. Qualcomm'un güçlü işlemcisi sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact gibi oyunların bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.