Togg Nisan Kampanyasını Duyurdu! T10X ve T10F İçin 0 Faizli Kredi!

Togg, Nisan ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Paylaşılan yeni kampanya kapsamında hem T10X hem de T10F modelleri için yüksek tutarlı kredi seçenekleri sunulurken kısa vadede faizsiz finansman desteği de dikkat çekti. Bireysel ve kurumsal müşterileri kapsayan kampanya, sınırlı sayıda araç için geçerli olacak. İşte Togg’un Nisan ayına özel finansman desteğinin detayları...

TOGG Faizsiz Kredi Miktarı Ne Kadar?

Togg’un Nisan ayına özel kampanyasında T10X ve T10F modelleri için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği sunuluyor. Bu kapsamda model bazında kredi tutarları farklılık gösteriyor.

T10X için sunulan faizsiz kredi:

500 bin TL kredi

12 ay vade

%0 faiz

Aylık 41 bin 667 TL ödeme

T10F için sunulan faizsiz kredi:

750 bin TL kredi

12 ay vade

%0 faiz

Aylık 62 bin 500 TL ödeme

Bu kampanya bireysel ve kurumsal müşteriler için geçerli olurken sınırlı sayıda araç için sunuluyor. Faizsiz kredi seçeneği özellikle kısa vadede ödeme planı yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

TOGG Maksimum Kredi Miktarı Ne Kadar?

Togg, faizsiz kredi seçeneğinin yanında daha uzun vadeli finansman desteğini de duyurdu. Kampanya kapsamında T10X ve T10F modelleri için 1.700.000 TL’ye kadar kredi imkanı bulunuyor. Bu pakette 48 ay vade seçeneği sunuluyor.

T10X için:

1 milyon 700 TL kredi

48 ay vade

%2,83 faiz

Aylık 75.951 TL ödeme

T10F için:

1 milyon 700 TL kredi

48 ay vade

%2,77 faiz

Aylık 74.932 TL ödeme

Bu finansman paketinin sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonlarında geçerli olduğu belirtiliyor.

Togg ayrıca kurumsal müşterilere yönelik filo alımlarında araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği de sunuyor. 5 adet ve üzeri alımlarda ek avantajlar sağlanırken, kampanyanın anlaşmalı bankalar üzerinden yürütüldüğü ifade ediliyor.

Editörün Yorumu

Togg’un sunduğu 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği özellikle peşinatı yüksek tutabilen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. 750 bin TL’ye kadar çıkan sıfır faiz seçeneği, T10F tarafında aylık ödeme planını daha yönetilebilir hale getirirken, 1.7 milyon TL’lik uzun vadeli kredi paketi de diğer otomobil markalarına kıyasla güçlü bir alternatif sunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...