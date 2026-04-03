Görenler iPhone 17 Pro Max Sanıyor! Oppo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu Yolda

Oppo, yılın başında ana vatanı Çin’de piyasaya sürdüğü bütçe dostu Android akıllı telefonu Oppo A6c modelini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce global versiyonu ortaya çıkan cihazın Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor. Son olarak Oppo A6c'nin küresel sürümüne ait görseller de gün yüzüne çıktı.

Oppo A6c Küresel Sürümünün Tasarımı Nasıl Olacak?

Oppo, A6c’nin küresel sürümüyle oldukça dikkat çekecek. Bunun nedeni ise tasarımı. Çin’de satışa sunulan model 2025’in sonlarına doğru tanıtılan Oppo A6x 4G’nin yeniden adlandırılmış bir versiyonuydu. Yani iki cihaz arasında yalnızca küçük farklılıklar bulunuyordu. Ancak Oppo A6c’nin global versiyonu Çin’deki modelle birebir aynı olmayacak.

Yukarıdaki görüntülere baktığımızda akıllı telefonun Çin’deki versiyondan farklı olarak geniş bir alan kaplayan kamera alanına sahip olacağını görüyoruz. Bu açıdan Apple’ın iPhone 17 Pro sersini andırıyor. İki kamera dikey olarak alt alta konumlandırılırken, LED flaş ise bunların hemen yan tarafında yer alıyor.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, özellikle turuncu renk seçeneği ve arka tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı. Belki Oppo da kullanıcıların bu tarz tasarımları beğendiğini düşünerek küresel Oppo A6c’de benzer bir tasarımı tercih etmiş olabilir. Cihazın ne kadar ilgi göreceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Oppo A6c Çin Sürümünün Tasarımı Nasıldı?

Yukarıda Oppo A6c’nin Çin sürümünün tasarımını görebilirsiniz. Oppo A6x 4G ile neredeyse tamamen aynı olan bu tasarımda arka tarafta dikey olarak yerleştirilmiş iki kamera bulunuyor. Kameraların yanında onlardan daha küçük bir alan kaplayan LED flaş yer alıyor. Ayrıca küresel versiyonda olduğu gibi geniş bir kamera adası bulunmuyor.

Oppo A6c Küresel Sürümünün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Unisoc T7250

Batarya: 7.000 mAh

Ana Kamera: 13 MP, f/2.2

Ön Kamera: 5 MP, f/2.2

Yazılım: Android 16

Boyut: 166,6 x 78,5 x 8,6 mm

Ağırlık: 210 gram

Renk Seçenekleri: Beyaz, kahverengi ve mor

Oppo A6c Ekranı Nasıl Olacak?

İddialara göre Oppo A6c, 6,75 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekrana sahip olacak. HD+ çözünürlük sunacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sağlayacak olsa da çözünürlüğü ve panel türü nedeniyle tamamen mükemmel değil.

Özellikle IPS LCD panellerde siyah renkler biraz griye yakın görünebilir ve pil tüketimi AMOLED panellere kıyasla biraz daha yüksek olabilir. Ancak cihazın bütçe dostu bir model olacağını düşünürsek bunların kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada telefonun Çin versiyonu da aynı ekran özelliklerine sahip.

Oppo A6c İşlemcisi Ne Olacak?

Küresel Oppo A6c’nin kalbinde ise Unisoc T750 işlemci yer alacak. Bu yonga seti genellikle giriş seviyesi telefonlarda tercih ediliyor. Çin’deki cihazdaysa Qualcomm Snapdragon 685 kullanılmıştı. Elbette Snapdragon işlemci de amiral gemisi seviyesinde değil.

Oppo A6c Bataryası Kaç mAh Olacak?

Enerjisini 7.000 mAh kapasiteli bataryadan alacak olan model, bu sayede uzun süreli kullanım imkanı sunabilir. Çin versiyonunda ise 6.500 mAh’lik bir batarya bulunuyordu.

Oppo A6c Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın ön tarafında 5 MP’lik bir kamera yer alacakken, arka tarafında 13 MP ana kamera ve ona yardımcı olacak bir ikinci kamera bulunacak. Hem ön hem de ana kameranın diyafram açıklığı f/2.2 olacak. Bu doğrultuda kameralar gündüz çekimlerinde yeterli performans sunacakken, karanlık ortamlarda pek başarılı olmayabilir.

Oppo A6c Küresel Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oppo A6c, Çin'de 899 Yuan fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Küresel pazarda kaç para olacağı ise henüz belli değil ancak 149 dolar olabileceğine dair iddialar var. Bu da onu uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına sokacak. Peki Oppo A6c Türkiye'de satılacak mı?

Oppo A6c Türkiye'de Satılacak mı?

Oppo, ülkemizde en aktif markalardan biri. Özellikle amiral gemileri ve uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkıyor. Mesela en son Oppo Find X9 Pro isimli amiral gemisini satışa çıkardı. Ayrıca Oppo A6, A6 Pro, A6t ve A6x modellerini piyasaya sürmüştü. Bu doğrultuda Oppo A6c'nin de Türkiye'de satılması ihtimali yüksek. Peki fiyatı ne kadar olur? Bunun için bir tahminde bulunabiliriz.

Beklenen küresel fiyatı olan 149 doları güncel döviz kuru üzerinden çevirdiğimizde 6 bin 650 TL'ye tekabül ediyor. Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı ise yüzde 104 seviyesinde. Bu da Oppo A6c için beklenen Türkiye fiyatının yaklaşık 13 bin TL olacağı anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Oppo A6c, bütçe dostu fiyatıyla öne çıkacak gibi görünüyor. Ekran tarafında bazı eksiklikleri bulunsa da telefonu yoğun şekilde kullanmayan kullanıcılar için yeterli bir seçenek olabilir. Özellikle ülkemizde ilgi görebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.