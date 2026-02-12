A101'de Samsung Galaxy S25 FE, iPad ve Ucuz Telefonlar Satılıyor

A101 marketlerde iPad'den akıllı saatlere, kablosuz kulaklıktan akıllı telefonlara kadar çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar arasında A16 işlemciye sahip iPad, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE, Huawei Watch Fit 3, Huawei FreeBuds SE 2, Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A26, Galaxy S21 FE, Galaxy A17, Redmi 15 ve Redmi 15C yer alıyor.

A101'de Samsung Galaxy S25 FE ve iPad'in Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 12 Şubat 2026 itibarıyla Samsung Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 33 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

11. nesil iPad 17 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A16 işlemcisinden alan tablette 6 GB RAM bulunuyor. Tabletin arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön kamera da 12 megapiksel çözünürlüğünde.

Apple Watch Series 11'in 46 mm sürümü 20 bin 999 TL, 42 mm sürümü ise 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Apple Watch SE'nin 44 mm sürümü 10 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Huawei Watch Fit 3 ise 3 bin 499 TL fiyat etiketine sahip. Huawei FreeBuds SE 2 isimli kablosuz kulaklık 1.299 TL'ye satılıyor.

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL, Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL, Samsung Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu hafta ayrıca Samsung Galaxy S21 FE'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL, Samsung Galaxy A26'nın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 999 TL, Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 299 TL, Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 22 bin 999 TL'ye satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

