Huawei'den Not Defteri Gibi Katlanabilir Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Pura X2 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geniş ekran yapısıyla dikkatleri çekmesi beklenen modelin kısa süre önce tasarımı sızdırıldı. Peki Huawei Pura X2 nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Pura X2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre yaklaşan Huawei Pura X2 modeli selefine kıyasla bazı önemli değişikliklerle gelecek. Buna göre katlanabilir telefonda yatay şekilde yerleştirilmiş bir kamera modülü mevcut olacak. Bu kurulumda üç adet kamera bizleri karşılayacak. LED flaş ise bu sensörlerin hemen yanında yer alacak.

Bir diğer değişiklik ise dış ekranda olacak. Bilindiği gibi Pura X modelinde kamera modülünün hemen altında bir kapak ekranı yer alıyordu. Yeni modelde ise bu ekran tamamen büyütülerek farklı bir konuma taşınacak ve artık kamera ile aynı tarafta bulunmayacak. Yani cihazın bir yüzeyi baştan sona ekranla kaplı olacak.

Huawei Pura X2 modelinin teknik özellikleriyle ilgili resmi detaylar yok. Fakat burada geçmiş sızıntılara ve cihazın selefine bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Bilindiği üzere Pura X modelinde 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto, 40 megapiksel ultra geniş açı ve 1.5 megapiksel yardımcı sensörden oluşan bir kamera kurulumu bulunuyordu. Daha önce paylaşılan sızıntılara göre Pura X2'de 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı kameraları tercih edilecek. Bununla birlikte ana kameranın 200 megapiksel olacağına dair söylentiler de bulunuyor.

Selefinde 12/16 GB RAM'in yanı sıra 256/512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri mevcuttu. Şu an için kesin olmasa da yeni modelin en üst versiyonunun 20 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolamaya sahip olması yüksek ihtimal. Diğer opsiyonları ise şu an için bilinmiyor.

Huawei Pura X2’de Kirin 9030 Pro yonga setinin (Kirin 9030 da olabilir) yer alması bekleniyor. Söz konusu işlemci 5 nm üretim süreciyle geliştirildi. Ayrıca biri 2,75 GHz, dördü 2,27 GHz ve dördü 1,72 GHz hızında çalışan toplam 9 çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise Maleoon 935 birimi görev alıyor.

Kirin 9030 Pro işlemcisi oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Bu kapsamdam Genshin Impact’te 50-60 FPS, PUBG Mobile’da ise 60 FPS seviyesinde performans alabiliyorsunuz. Kısacası mobil pazardaki oyunların büyük bir çoğunluğunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Huawei Pura X2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için katlanabilir telefonun tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Huawei Pura X'in geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde yaklaşan Pura X2'nin bu ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması kuvvetle muhtemel. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da, maalesef geçen yıl piyasaya sürülen Huawei Pura X bunlara dahil değil. Bu nedenle Huawei Pura X2'in Türkiye’de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Notu

Dürüst olmak gerekirse geniş ekranlı katlanabilir telefonlar bana çok hitap etmiyor. Örneğin, Huawei'nin geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Mate X7 tasarımıyla ve teknik özellikleriyle daha fazla ilgimi çekiyor. Ancak standart katlanabilir telefonlardan sıkıldıysanız ve daha geniş ekranlı modellere yönelmek istiyorsanız Pura X2 gibi cihazlar sizin için uygun olabilir.