Riders Republic Bu Hafta Oynaması Ücretsiz

Ubisoft bugün, Riders Republic'in 10-14 Şubat tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One konsollarında ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. İşte detaylar!

Riders Republic Ücretsiz Oldu

Oyuncular oyunu bugün PlayStation'da önceden yükleyebilirler. Ayrıca Ubisoft, ikonik kırmızı şerit koleksiyonu Prada Linea Rossa'yı Riders Republic'in açık hava sporları oyun alanına getirmek için yenilikçi İtalyan markası Prada ile bir iş birliği duyurdu. 8 Şubat'tan itibaren oyuncular, Riders Ridge sosyal merkezinin Prada Linea Rossa renkleriyle dekore edilmiş bölümlerini tematik bir deneyimle keşfedecekler.

Teknik spor giyim dünyasından alınan tarzı modern hatlar ile harmanlayan Prada Linea Rossa, teknik detaylara ve yeni üretim olanaklarına odaklanarak modern lükslük fikrini yeniden tanımlıyor. Dinamik, çok yönlü ve yüksek performanslı tasarımlar, harekete yönelik yeni bir kentsel birlikteliği tanımlar.

Bu iş birliği, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere benzersiz etkinlikler ve kozmetik eşyalar sunacak:

Yeni bir etkinlik, Prada Beyond the Line: Tek başına veya arkadaşlara karşı oynanabilen bu etkinlik, Republic'in en muhteşem kar parklarından birinin yaratıcı yeni bir yorumudur ve oyuncuların Faction x Prada Linea Rossa kayaklarının yanı sıra Riders Republic jumbo bisikletini ve yeni serbest kar arabasını ücretsiz olarak kullanmalarına olanak tanır.

Prada tarafından Riders Republic için özel olarak tasarlanmış orijinal bir oyun içi kıyafet: Oyuncular, Shackdaddy Bandits haftalık mücadelelerinde yarışarak kıyafeti açabilir.

Bisiklet, kayak, snowboard ve iki ek orijinal Prada kıyafeti gibi yeni donanımları içeren yeni bir Prada sponsor programı (16 Şubat'ta erişilebilir)

Ubisoft Annecy Oyun Direktörü Arnaud Ragot'un iş birliği hakkında yaptığı yazılı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Linea Rossa koleksiyonu kapsamında orijinal spor kıyafetleri ve ekipmanı tasarlayıp bunları Riders Republic'e eklemek için Prada ile çalışma fırsatına sahip olduğumuzdan dolayı çok heyecanlıyız. Oyuncularımıza oyunda zengin ve çeşitli bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. Onların bu heyecan verici yeni içerik ve orijinal oyun içi koleksiyon hakkında söyleyeceklerini duymayı dört gözle bekliyoruz.”

Ek olarak Riders Republic; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One konsollarında 10 Şubat TSİ 19:00’da başlayıp 14 Şubat TSİ 22:00’da sona erecek olan ücretsiz bir hafta sonu sunacak. Ücretsiz hafta sonu süresince tüm oyuncular ana oyunun içeriğine tam erişime sahip olacak. Republic'i keşfetmeye devam etmek isteyen oyuncular oyun ilerlemelerini sürdürecek ve Riders Republic'te yüzde 50'ye varan indirimden yararlanacak.

Riders Republic'i satın alan tüm Steep sahipleri, Steep Ödül Paketi’ni Ubisoft Connect'ten ücretsiz olarak edinebilirler. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.