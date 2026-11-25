Roborock, robot süpürgelerinde sunduğu yerleşik sesli asistan Hello Rocky ile temizlik görevlerinin Türkçe komutlarla başlatılmasını ve yönetilmesini sağlıyor. Saros, Qrevo ve S8 serilerinden 15 modelde sunulan asistan, desteklenen komutları uyumlu modellerde telefon ya da Wi-Fi bağlantısı olmadan yerine getirebiliyor.

Yemek hazırlarken yere düşen kırıntılar ya da salonda fark edilen tozlar için kullanıcılar, "Hello Rocky" uyandırma sözünün ardından robota seslenebiliyor. "Mutfağı temizle" veya "Sadece süpür" gibi komutlarla temizlik başlatılabiliyor; uygulamayı açmaya ya da telefonu eline almaya gerek kalmıyor.

Günlük Temizlik İçin Kısa Komutlar

"Hello Rocky" komutuyla etkinleşen asistan, robotun dinlemeye geçtiğini bildirmesinin ardından verilen kısa talimatları uyguluyor. Haritada oda olarak tanımlanmış bir alan için "Mutfağı temizle", bulunulan noktaya yönelik temizlik için "Burayı temizle" veya yalnızca süpürme modu için "Sadece süpür" gibi Türkçe komutlar kullanılabiliyor. Temizliği duraklatma, sürdürme, robotu istasyona gönderme ve emiş gücünü değiştirme gibi seçenekler de modelin desteklediği komutlar arasında yer alıyor.

Sesli kontrol, özellikle telefonun elde olmadığı anlarda pratiklik sağlıyor. Kullanıcılar mutfakta hazırlık yaparken yere dökülen kırıntılar için robota seslenebiliyor ya da temizlik sırasında farklı bir ihtiyaç ortaya çıktığında görevi kısa bir komutla değiştirebiliyor.

Sesli Komutlar ve Uygulama Farklı İhtiyaçlara Yanıt Veriyor

Hello Rocky, evdeyken yapılacak anlık ve kısa işler için kullanılabiliyor. Harita düzenleme, oda adlarını belirleme, girilmeyecek alanları tanımlama, haftalık temizlik programı hazırlama ve ev dışından kontrol ise Roborock uygulaması üzerinden yapılıyor. Bir odanın sesle temizletilebilmesi için haritanın kaydedilmiş ve odanın ayrı olarak tanımlanmış olması gerekiyor. İlk kurulum ve yazılım güncellemeleri için de uygulama kullanılıyor.

Hello Rocky'nin sunduğu komutlar modele, dil ayarına ve yazılım sürümüne göre değişebiliyor. Paspas yıkama veya toz boşaltma gibi istasyon işlemlerinin sesle başlatılabilmesi için robotun ve istasyonun ilgili işlevi desteklemesi gerekiyor. Alexa, Siri ve Google Home üzerinden verilen komutlar da Hello Rocky'den ayrı kurulum koşullarına sahip.

Hello Rocky'yi Destekleyen Modeller

Asistan; Saros Z70, Saros 20, Saros 20 Flow, Saros 20 Sonic, Saros 10 ve Saros 10R; Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Curv 2 Flow, Qrevo CurvX, Qrevo Curv, Qrevo Edge 3 Pro, Qrevo Edge 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow ve Qrevo Master; S8 serisinde ise S8 MaxV Ultra modellerinde destekleniyor. Aynı serideki modellerin sesli kontrol özellikleri farklılık gösterebildiğinden, uyumluluğun tam model adı üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

Türkçe dil desteği ve kullanılabilecek komutlar, Roborock uygulamasında ilgili cihazın sesli asistan bölümünden görüntülenebiliyor. Hello Rocky ve desteklenen modeller hakkında detaylı bilgiye tr.roborock.com adresinden ulaşılabiliyor.