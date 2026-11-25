PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, dünya şampiyonluğu mücadelesinin yanı sıra müzik dünyasının sevilen isimlerini de İstanbul'da ağırlayacak. 11-13 Aralık tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek Büyük Final kapsamında 12 Aralık'ta Lvbel C5, 13 Aralık'ta Motive sahne alacak. OneRepublic ise PUBG UNITED kapsamında 13 Aralık'taki Açılış Töreni'nde izleyicilerle buluşacak. Espor tutkunları, Büyük Final biletlerini %50 indirim fırsatıyla satın alabilecek.

25 Kasım 2026 / 2026 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, espor heyecanını müzikle buluşturmaya hazırlanıyor. Toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip şampiyonanın Büyük Final etkinliklerinde, Türkiye rap müziğinin popüler isimleri Lvbel C5 ve Motive ile dünyaca tanınan grup OneRepublic de oyun ve espor tutkunlarıyla buluşacak. Bu performanslar, dünyanın dört bir yanından gelen espor takımlarının şampiyonluk mücadelesine eşlik edecek.

Lvbel C5'ten PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nda Özel Performans

Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinde öne çıkan ve geniş hayran kitlesine sahip Lvbel C5, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası sahnesinde olacak. Aynı zamanda aktif bir PUBG MOBILE oyuncusu olan ve daha önce oyunun 8. yıl kutlamasında da sahne alan sanatçı, toplulukla yeniden bir araya gelecek.

Final Gününde Sahne Motive'nin

Türkçe rap müziğin öne çıkan isimlerinden Motive, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın final gününde sahne alacak. Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen 10 sanatçısı arasında yer alan ve Mortal Kombat albümüyle Spotify'ın küresel çıkış yapan albümler listesinde zirveye ulaşan sanatçı, Londra başta olmak üzere yurt dışında verdiği konserlerle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.

OneRepublic, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın Final Gününde Sahne Alacak

Dünyaca ünlü müzik grubu OneRepublic, PUBG UNITED kapsamında 13 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak. Uluslararası müzik listelerinde başarıya ulaşan birçok şarkıya imza atan grup, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın son gününde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Alan Walker PUBG MOBILE WOW Party'de

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın müzik programında uluslararası elektronik müzik sahnesinin tanınan isimlerinden DJ Alan Walker da yer alıyor. Walker, 12 Aralık'ta düzenlenecek PUBG MOBILE WOW Party kapsamında sahne alacak. Şampiyona boyunca espor karşılaşmalarının yanı sıra konserler, içerik üreticileriyle buluşmalar ve farklı etkinlikler de katılımcıları bekliyor.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Biletlerinde %50 İndirim Fırsatı

11-13 Aralık tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek Büyük Final'de 39 takım dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye'yi temsil eden S2G Esports, ULF Esports, BRX MSM Esports, Gaming Stars, Selibon ve BUF Esports da kendi evinde şampiyonluk kupasını kazanmak için yarışacak. Espor tutkunları, karşılaşmaları tribünden takip etmenin yanı sıra PUBG MOBILE içerik üreticileri ve influencer'larıyla bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.