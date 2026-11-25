GTA 6'yı 30 FPS yerine daha yüksek kare hızlarında oynamak isteyenlerin bir kısmı PC sürümünü bekliyor. Bir kısmı da yeni nesil oyun konsolları PlayStation 6 ve Xbox Project Helix'i beklemeyi tercih ediyor. Eğer ikinci gruba giriyorsanız ilginizi çekebilecek bir gelişme var. Yeni nesil konsolların GTA 6'da beklenenin de üstünde FPS sunabileceği ileri sürüldü.

PlayStation 6 ve Xbox Project Helix, GTA 6'da Kaç FPS Verebilir?

Sızıntılarıyla tanınan Moore's Law Is Dead ise yeni konsollar konusunda oldukça iyimser tablo çiziyor. Daha önce PlayStation 6'nın GTA 6'da sabit 60 FPS seviyesine ulaşamayabileceğini öne süren Kepler_L2'nin aksine yeni nesil konsolların oyunu çok daha yüksek kare hızlarında çalıştırabileceğini düşünüyor.

MLID yalnızca 60 FPS'ten de bahsetmiyor. PlayStation 6 ve Xbox Helix için 120 FPS modunun bile mümkün olabileceğini söylüyor. Gerekçesi de yeni konsolların GPU gücünün RTX 5080 seviyesine denk olması. Konsol tarafında böyle bir performans artışı bekleniyor.

MLID'nin paylaştığı bilgilere göre PlayStation 6'nın ekran kartı, ışın izleme performansında RTX 5080'i geride bırakabilir. Normal grafik performansında ise AMD'nin RX 9070 XT ekran kartına yakın bir seviyede olması bekleniyor. Konsolun ekran kartında 40 adede kadar RDNA 5 işlem birimi bulunacağı da iddialar arasında.

Xbox Project Helix'in ise 56 adede kadar RDNA 5 işlem birimiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca konsolun bellek aktarım hızı da PlayStation 6'dan daha yüksek olacak. Bu donanım farkı nedeniyle PlayStation 6'nın GTA 6'yı sabit 120 FPS'de çalıştırması zor olabilir. Xbox Helix ise FSR teknolojisinin yardımıyla bu kare hızına ulaşabilir.

GTA 6'nın 120 FPS Çalışması İçin İşlemci Gücü Yeterli Olacak mı?

Mevcut nesil konsollarda 30 FPS sınırının temel nedenlerinden biri olarak zayıf işlemciler gösteriliyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi cihazların işlemci gücünün oyunun performansını sınırladığı düşünülüyor. Xbox Series X üzerinde yapılan bir testte GTA 6'nın 40 FPS'nin üzerine çıkabildiğinin ortaya çıkması da bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Elbette ki bu performansın sürekli sürdürülebildiği söylenemez. İşlemci darboğazı nedeniyle kare hızının yeniden düşmesi mümkün. Yine de mevcut konsolda böyle bir performans görülmesi, yeni nesil Xbox için umut verici. Project Helix'in işlemci tarafında 4 GHz'in üzerine çıkabilen, 11 adede kadar Zen 6 çekirdeği barındıracağı iddia ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse Xbox Series X'te 8 adet Zen 2 çekirdeği var. Aradaki fark azımsanacak gibi değil. Yeni mimari ve daha fazla çekirdek sayesinde işlemci performansında ciddi bir sıçrama olabilir.

Yeni Nesil Konsolların GTA 6'yı 120 FPS'te Çalıştıracağı Kesin mi?

GTA 6'nın yeni nesil konsollarda nasıl çalışacağını şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değil. 120 FPS gibi bir hedef için henüz elimizde doğrulanmış performans sonuçları yok. Donanım iddiaları doğru çıkarsa Xbox Project Helix'in PlayStation 6'dan çok daha üst düzey bir performans sunmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

GTA 6'yı 120 FPS oynamak isteyenler için Xbox Project Helix şimdilik daha umut verici. Tabii, asıl merak ettiğim nokta konsolun 120 FPS'e ulaşıp ulaşamayacağı değil. Ben bu performansın ne kadar korunabileceğine odaklanıyorum. Çünkü oyunun bazı bölümlerinde 120 FPS görebiliriz ama şehirde dolaşırken daha yoğun içerikler karşımıza çıkabileceğinden dolayı FPS düşüşü görebiliriz.

Elbette yeni nesil konsollarda 120 FPS seçeneğinin sunulmasını isterim ama bunun için görüntü kalitesinden ne kadar ödün verileceğinin de hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. Ne de olsa düşük çözünürlük, herkesin kabulleneceği bir şey değil.