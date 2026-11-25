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Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 2027'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Motorola Razr 2027'nin Özellikleri Neler?

Özellik Motorola Razr 2027 İç Ekran 6,96 inç İç Ekran Çözünürlüğü 2640 x 1080 piksel İç Ekran Yenileme Hızı 144Hz Dış Ekran 4 inç pOLED Dış Ekran Çözünürlüğü 1272 x 1080 piksel Dış Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci MediaTek Dimensity 7550X Üretim Teknolojisi 4 nm İşlemci Çekirdeği 8 çekirdek RAM 8 GB Depolama 256 GB İşletim Sistemi Android 17 SIM eSIM + nano SIM Ana Kamera 50 MP, OIS Ultra Geniş Açı Kamera 50 MP Ön Kamera 32 MP Video Kaydı 4K 30 fps Batarya 5.000 mAh Kablolu Şarj 45W Kablosuz Şarj 15W Qi Ses Stereo hoparlör, Dolby Atmos Bağlantılar 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC Giriş USB Type-C Parmak İzi Okuyucu Yan tarafta Dayanıklılık IPX8, IPX9, IP4X Ağırlık 195 gram

Motorola Razr 2027'nin Ekranı Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,96 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2640 x 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 4 inç büyüklüğündeki pOLED ekran, 1272 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Motorola Razr 2027'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Razr 2027'nin Dimensity 7550X işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. MediaTek tarafından 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Motorola Razr 2026'da 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 7450X işlemcisi mevcut.

Motorola Razr 2027'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera bulunacak. Ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip olacak. Bu teknoloji, çekim sırasında el hareketlerinden kaynaklanan bulanıklığı azaltıyor. İkinci kamera ultra geniş açılı çekimler için kullanılacak. Özellikle manzara fotoğraflarında daha geniş bir alanı kadraja sığdırabiliyor. Ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Motorola Razr 2027'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola Razr 2027'nin 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Katlanabilir telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Motorola Razr 2026'da 4.800 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Motorola Razr 2027 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Edge 70 Fusion, Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Razr 2027'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Motorola Razr 2027'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Katlanabilir telefonun tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Cihaz sadece tasarımıyla değil yüksek yenileme hızıyla da dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.