Motorola'nın 144Hz Ekranlı Telefonu Yolda! Özellikleri Ortaya Çıktı
Razr 2027'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Peki, Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu neler sunacak? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- İddiaya göre 6,96 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2640 x 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 4 inç büyüklüğündeki pOLED ekran, 1272 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.
- Razr 2027'nin Dimensity 7550X işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. MediaTek tarafından 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut.
- Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera bulunacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 2027'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızına da sahip olacak.
Motorola Razr 2027'nin Özellikleri Neler?
|Özellik
|Motorola Razr 2027
|İç Ekran
|6,96 inç
|İç Ekran Çözünürlüğü
|2640 x 1080 piksel
|İç Ekran Yenileme Hızı
|144Hz
|Dış Ekran
|4 inç pOLED
|Dış Ekran Çözünürlüğü
|1272 x 1080 piksel
|Dış Ekran Yenileme Hızı
|120Hz
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7550X
|Üretim Teknolojisi
|4 nm
|İşlemci Çekirdeği
|8 çekirdek
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|İşletim Sistemi
|Android 17
|SIM
|eSIM + nano SIM
|Ana Kamera
|50 MP, OIS
|Ultra Geniş Açı Kamera
|50 MP
|Ön Kamera
|32 MP
|Video Kaydı
|4K 30 fps
|Batarya
|5.000 mAh
|Kablolu Şarj
|45W
|Kablosuz Şarj
|15W Qi
|Ses
|Stereo hoparlör, Dolby Atmos
|Bağlantılar
|5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC
|Giriş
|USB Type-C
|Parmak İzi Okuyucu
|Yan tarafta
|Dayanıklılık
|IPX8, IPX9, IP4X
|Ağırlık
|195 gram
Motorola Razr 2027'nin Ekranı Nasıl Olacak?
İddiaya göre 6,96 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2640 x 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 4 inç büyüklüğündeki pOLED ekran, 1272 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.
Motorola Razr 2027'de Hangi İşlemci Bulunacak?
Razr 2027'nin Dimensity 7550X işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. MediaTek tarafından 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Motorola Razr 2026'da 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 7450X işlemcisi mevcut.
Motorola Razr 2027'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?
Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera bulunacak. Ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip olacak. Bu teknoloji, çekim sırasında el hareketlerinden kaynaklanan bulanıklığı azaltıyor. İkinci kamera ultra geniş açılı çekimler için kullanılacak. Özellikle manzara fotoğraflarında daha geniş bir alanı kadraja sığdırabiliyor. Ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
Motorola Razr 2027'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?
Motorola Razr 2027'nin 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Katlanabilir telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Motorola Razr 2026'da 4.800 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut.
Motorola Razr 2027 Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda Edge 70 Fusion, Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Razr 2027'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Motorola Razr 2027'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.
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Editörün Yorumu
Katlanabilir telefonun tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Cihaz sadece tasarımıyla değil yüksek yenileme hızıyla da dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.