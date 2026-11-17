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Xiaomi 18 Pro Max'in global fiyatı netlik kazandı. Ayrıca teknik özellikler söz konusu olduğunda da önemli bir farklılıkla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan ve güçlü işlemcisiyle odak noktası hâline gelen amiral gemisinin batarya kapasitesi, Çin versiyonu ile aynı değil.

Xiaomi 18 Pro Max'in Global Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 18 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 1.599 euro (88 bin 875 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.799 euro (99 bin 991 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle kullanıcıları karşılayan modelin Türkiye fiyatı ise şimdilik belli değil. Global versiyonun başlangıç fiyatını baz alırsak vergiler ve ek maliyetlerle birlikte Türkiye'de 179 bin TL civarında başlangıç fiyatıyla satılabilir.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Ne Zaman Satılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de ön satışına 10 Aralık 2026'da başlanacağı açıklandı. Global lansmanı gerçekleşen model, tüketicilerin karşısına üç avantajla çıkacak. Bunların kupon, 2.000 Mi puanı ve ekstra bir hediye olacağı belirtildi.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Birinci Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç İkinci Ekran Boyutu: 2,9 inç

2,9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2624 piksel (Birinci ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran)

1208 x 2624 piksel (Birinci ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit

4000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP (f/1.67) + 50 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.4) periskop telefoto kamera

200 MP (f/1.67) + 50 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.4) periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 8500 mAh (Çin) / 7.050 mAh (Global)

8500 mAh (Çin) / 7.050 mAh (Global) Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Android 17 tabanlı HyperOS 4 Ağırlık: 235 gram

Xiaomi 18 Pro Max'in Global Versiyonun Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi 18 Pro Max'in global versiyonun batarya kapasitesi, Çin sürümü ile aynı değil. Çin versiyonu 8.500 mAh batarya kapasitesiyle gelirken bu versiyonda ise 7.050 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Arada çok büyük fark olduğu söylenemez. Günlük kullanımda yine yeterince uzun bir kullanım süresi sağlayacaktır.

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi 18 Pro Max'in birinci ekranı 6,9 inç ekran boyutuna sahip. İkinci ekranı ise 2,9 inç büyüklüğünde. AMOLED ekran teknolojisi sayesinde oldukça canlı renkler sunan modelin birinci ekranı, 1208 x 2624 piksel çözünürlük sunuyor. İkinci ekran ise 596 x 976 piksel çözünürlük sağlıyor. Yenileme hızı 120Hz, ekran parlaklığı ise 4000 nit.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Ön yüzeydeyse bizi 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera karşılıyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro Max'in özellikle kamerası sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini üzerine çekecek bir model olduğunu düşünüyorum. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sayesinde en gelişmiş grafiklere sahip mobil oyunları oynarken epey keyifli bir deneyim elde edeceksinizdir.