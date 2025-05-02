Rockstar'dan Oyunculara Kötü Haber: GTA 6'nın Çıkış Tarihi Açıklandı

Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihini nihayet duyurdu. Oyunculara hitaben yayınlanan açıklamada, GTA 6’nın 26 Mayıs 2026’da piyasaya sürüleceği belirtildi.

GTA 6, 26 Mayıs 2026'da Çıkacak

Rockstar, geçtiğimiz yıl GTA 6'nın fragmanını yayınladığında oyunun 2025'te çıkacağını duyurmuştu. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen yeni bir fragman yayınlanmamış olması oyuncularda gergin bir bekleyiş başlattı. Ve sonunda 2 Mayıs 2025'te bekleyiş son buldu.

Tam da tahmin edildiği gibi Rockstar Games, GTA 6'nın ertelendiğini ve 26 Mayıs 2026'da çıkacağını açıkladı. Konuyla ilgili kendi sitesinde bir duyuru yayınlayan şirket, böylelikle tartışmalara son vermiş ama bekleme süremizi bir sene daha uzatmış oldu.

Rockstar, yaptığı açıklamada, oyunun beklenenden daha geç çıkması nedeniyle hayranlarından özür diledi. "Sizlerden gelen ilgi ve heyecan, ekibimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ancak GTA VI’yı hak ettiği kalitede sunabilmek için bu ekstra süreye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Serinin hayranları, GTA 6’nın önceki oyunları gölgede bırakacak bir deneyim sunacağını umuyor. Rockstar, yeni detayları yakın zamanda paylaşacağını belirterek oyuncuların sabrına teşekkür etti.

GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelenmesi her ne kadar üzücü olsa da sürpriz olmadı. AAA olarak tabir edilen yüksek bütçeli yapımlarda ertelenme pek de sıradışı bir durum değil. Özellikle de beklentinin bu kadar yüksek olduğu bir yapımdaki gecikme oldukça normal. Rockstar benzer süreçleri 2018'de çıkan RDR 2 ile de yaşamış ve oyunu ertelemek durumunda kalmıştı.

Şimdilik GTA 6 hakkındaki tüm bildiklerimiz bununla sınırlı olsa da gözler yeniden olası açıklamalar için şirketten gelecek duyurulara çevirildi.