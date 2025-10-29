Rockstar Games Geri Sayımı Başlattı! Yeni Fragman Yolda

Rockstar Games’in yıllardır heyecanla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6 için geri sayım devam ediyor. Oyun ilk kez 2022 yılında yaşanan büyük sızıntı olayıyla ortaya çıkmıştı. Şirket o dönemde sızıntıyı doğrulasa da ilk resmi fragman 2023 yılında paylaşıldı. Aradan geçen iki yılın ardından ise Mayıs 2025’te ikinci fragman yayınlanarak oyuncuların beklentisini daha da yükseltti.

Şimdi ise tüm gözler üçüncü fragmanda. Henüz yeni videonun ne zaman geleceği kesinleşmiş değil ancak Rockstar Games cephesinde yaşanan son gelişme, GTA 6’nın üçüncü fragmanının çok yakında gelebileceğine işaret ediyor. İşte ayrıntılar...

GTA 6 Üçüncü Fragman Yakında Yayınlanabilir

Rockstar Games, resmi web sitesini tamamen yenileyerek kullanıcıların beğenisine sundu. Modern ve sade tasarımıyla dikkat çeken yeni site, genel olarak olumlu yorumlar aldı. Ancak bu güncellemenin arkasında daha büyük bir hazırlığın olabileceği konuşuluyor.

Öyle ki şirketin GTA 6’nın üçüncü fragmanını yayınlamadan önce web sitesini güncellediği iddia ediliyor. Bu da oyuncular arasında yeni fragmanın çok yakında paylaşılabileceği yönünde güçlü bir beklenti oluşturdu.

GTA 6 için yayınlanan son fragmandan bu yana altı ay geçti ve oyuncular artık yeni bir video görmek istiyor. Oyunun planlanan çıkış tarihi olan Mayıs 2026’ya yalnızca birkaç ay kalmışken birçok kişi üçüncü fragmanın paylaşılması için doğru zamanın geldiğini düşünüyor. Bu nedenle yıl bitmeden Rockstar Games cephesinden önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.

Oyuncular, Üçüncü Erteleme İçin Endişeli

GTA 6’nın başlangıçta 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak Rockstar Games bu tarihi Mayıs 2026’ya erteledi. Bu durum bazı oyuncuların üçüncü bir erteleme yaşanabileceği yönünde endişelenmesine neden oldu.

İkinci ertelemenin oyunun henüz tam anlamıyla hazır olmamasından kaynaklandığı belirtilmişti. Ancak Rockstar yetkilileri bu kez planlanan tarihte çıkış yapılacağı konusunda güven verici açıklamalarda bulunuyor. Önümüzdeki yılın mayıs ayına yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Oyun dünyasının gözü ABD'li şirkette.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz ne zaman? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.