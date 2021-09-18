Rolls-Royce Elektrikli Uçak İlk Uçuşunda Başarılı Oldu

Rolls-Royce'un elektrikli uçağı İngiltere'deki ilk uçuşunu tamamladı. İngiliz şirket Rolls-Royce tarafından üretilen Spirit of Innovation adlı tamamen elektrikli uçak, bu hafta ilk kez gökyüzüne çıktı.

Rolls-Royce'un tamamen elektrikli uçağı Spirit of Innovation, Çarşamba günü İngiltere'deki ilk uçuşunu tamamladı. Uçak, İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Savunma Bakanlığı'na bağlı Boscombe Down uçak test sahasında 15 dakika boyunca uçmayı başardı.

Rolls-Royce, Spirit of Innovation'ın 400 kW elektrikli güç aktarma mekanizmasının "bir uçak için şimdiye kadar monte edilmiş en yoğun pil paketi" olduğunu iddia etti.

Şirketin hedefi, uçağın hızının saatte 480 km'yi aşması. Rolls-Royce, batarya ve tahrik sisteminde iyileştirmeler yaparak 2017 yılında 335 km hıza ulaşan Siemens elektrikli uçağın kırdığı dünya rekorunu kırmak için çalışıyor. Ancak Rolls-Royce, Spirit of Innovation'ın hangi hıza ulaştığını duyurusunda belirtmedi ve dünya rekoru girişimi için henüz bir tarih vermedi.

Rolls-Royce'un elektrikli uçağı özellikleri

Uçağın nasıl çalıştığına dair verilen demeçte, "güç aktarma organlarının Formula E yarışçısına benzer şekilde 750 watt'ta çalışacağını ve nispeten düşük ağırlıkta yüksek güç çıkışı sağlayacağı" belirtildi. Rolls-Royce'tan gelen açıklama şu şekilde:

Spirit of Innovation projesi, bir İngiliz havacılık ve uzay inovasyon programı olan ACCEL'in (Uçuş Elektrifikasyonunu Hızlandırma) bir parçasıdır. Projenin finansmanının yarısı, Birleşik Krallık Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafından İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı ve Innovate UK ile ortaklaşa sağlanıyor. İngiliz hükümeti bunun gibi projeleri destekleyerek, yatırımı güçlendirecek ve iklim değişikliğine katkımızı sona erdirmek için gereken daha temiz, daha yeşil uçakların kilidini açacak ve sınırları zorlayan teknolojilerin ilerlemesine yardımcı olacak.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd. henüz bir elektrikli araç siparişini tamamlamış olsa da, Rolls-Royce Holdings uçaklara yoğun bir şekilde odaklanıyor ve 2030 yılına kadar operasyonlarda net sıfır emisyon ve ardından 2050 yılına kadar tüm ürünler oluşturmak için bir yol haritasına sahip. Rolls-Royce Holdings, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden biri olmak istiyor.

Rolls-Royce ve uçak üreticisi Tecnam, 2026'da hazır olması planlanan tamamen elektrikli yolcu uçağı sağlamak için şu anda İskandinavya'nın en büyük bölgesel havayolu olan Widerøe ile birlikte çalışıyor.