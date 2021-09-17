TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak İçin Dijital İkiz Teknolojisi

Milli Muharip Uçak dijital ikiz teknolojisi kapsamında daha hızlı bir şekilde geliştirilecek. TUSAŞ ve Dassault Systemes arasındaki son ortaklık, PLM (Product Lifecycle Management) sistemini ele alıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak için kritik bir teknolojiye geçildi. Yerli üretici, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisini benimseyeceğini aktardı.

Bilmeyenler için: Dijital ikiz, fiziksel bir nesnenin veya işlemin gerçek zamanlı dijital karşılığı olarak hizmet eden sanal bir temsildir.

Milli Muharip Uçak'a dijital ikiz çalışması

Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkması için çalışmalarına hız katan TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için tercih ettiği PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasına gerçekleştirdiği bir etkinlikte paylaştı.

TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen etkinlik, TUSAŞ tecrübeleri ve Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımlarını ele aldı. Havacılık sektöründeki diğer firmaların da PLM uygulama tecrübelerini anlatan etkinlikte, yerli uçak MMU'nun dijital ikizi teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Şirketten gelen açıklamanın detaylarında, tasarımdan üretim sürecine kadar MMU'yu geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformundan destek alınacağı aktarıldı. Platformun havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için daha önce Dassault Systemes firmasıyla anlaşma sağlamıştı.

Dijital ikiz teknolojileri sayesinde MMU'nun tüm tasarım ve testlerini sağlayacak olan TUSAŞ, dijital teknolojileri kullanarak üretim ve test işlemlerini hızlandıracak ve ürün geliştirme sürecini kısa sürede tamamlayacak.

Milli Muharip Uçağımızı dijital ikiz teknolojisi #3DExperience ile dijital ortamda tasarlayıp büyütüyoruz. Mühendislik süreçlerimizde en yeni teknolojileri kullanıyoruz.Hedeflerimizi gerçekleştirmek için yolumuz teknolojik inovasyon. pic.twitter.com/WxadlSoV0P — Temel Kotil (@Temel_Kotil) September 15, 2021

TUSAŞ ve Pakistan Anka İHA için anlaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan son açıklama doğrultusunda Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM) ile ortaklık sağlandığı aktarıldı. 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanan iş birliği kapsamında yerli insansız hava aracı Anka'nın ele alınacağı belirtildi.

Türkiye ve Pakistan merkezli iki şirket arasında yapılan son ortaklık, özellikle Anka İHA'nın geliştirilmesi ve proje patentlerinin genişlemesine izin verecek. TUSAŞ ve NESCOM arasındaki ortaklık sayesinde Anka’ya ait bileşenlerin üretilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Pakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak istediklerini ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ ve NESCOM'un istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden de ortaklık sağlayacağını ifade etti. Kotil'in açıklamasına göre, yerli İHA'lar için potansiyel pazar daha da genişlemiş olacak