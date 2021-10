Ronaldinho NFT Koleksiyonu Çıkarıyor

Bir dönemin en başarılı futbolcularından bir tanesi olan Ronaldinho, NFT koleksiyonu satışa sunacağını açıkladı. Eski futbolcu, satışa sunacağı NFT ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Futbolculuk kariyerinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Ronaldinho, özellikle son dönemde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan NFT dünyasına giriş yapacak. Eski futbolcu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, NFT dünyasına giriş yapacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden önemli bilgiler paylaşan eski futbolcu, küresel NFT pazar yeri hizmeti Shirtum ile anlaştığını açıkladı. Bir dönemin başarılı futbolcusu, kariyerindeki en önemli anlarını NFT'ye dönüştürerek bir koleksiyon oluşturacağını belirtti.

Ronaldinho, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koleksiyonumu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok yakında Shirtum'da kariyerimin en önemli anlarını bir arada görebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Estou muito animado em anunciar minha coleção #NFT para a @shirtumapp! Em breve vc poderá colecionar os momentos mais icônicos da minha carreira, apenas com $SHI no #Shirtum.https://t.co/12KQ2JMNny Adquira meus #NFTs, possua um pedaço do meu legado.#RediscoverRonaldinho pic.twitter.com/lR94OVFCKC