Ronaldinho NFT Koleksiyonu Çıkarıyor

Bir dönemin en başarılı futbolcularından bir tanesi olan Ronaldinho, NFT koleksiyonu satışa sunacağını açıkladı. Eski futbolcu, satışa sunacağı NFT ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ronaldinho NFT Dünyasına Adım Atıyor

Futbolculuk kariyerinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Ronaldinho, özellikle son dönemde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan NFT dünyasına giriş yapacak. Eski futbolcu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, NFT dünyasına giriş yapacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden önemli bilgiler paylaşan eski futbolcu, küresel NFT pazar yeri hizmeti Shirtum ile anlaştığını açıkladı. Bir dönemin başarılı futbolcusu, kariyerindeki en önemli anlarını NFT'ye dönüştürerek bir koleksiyon oluşturacağını belirtti.

Ronaldinho, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koleksiyonumu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok yakında Shirtum'da kariyerimin en önemli anlarını bir arada görebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Estou muito animado em anunciar minha coleção #NFT para a @shirtumapp! Em breve vc poderá colecionar os momentos mais icônicos da minha carreira, apenas com $SHI no #Shirtum.https://t.co/12KQ2JMNny Adquira meus #NFTs, possua um pedaço do meu legado.#RediscoverRonaldinho pic.twitter.com/lR94OVFCKC — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) October 26, 2021

NFT Satışları 2021 Yılının İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı

Reuters'ın DappRadar verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ikinci çeyrekte dijital varlık satın alımları toplamda 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 2021 yılının ilk çeyreğinde sadece 1,23 milyar dolardı. NFT ile yapılan satışlarla toplamda 2,47 milyar dolar elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa ikinci çeyrekte elde edilen gelir, birinci çeyrekte elde edilen gelirin biraz üzerine çıkarak satışlarda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi.

NFT ile elde edilen toplam kazancı önceki yıla göre baz alan Reuters, bu yöntemle yapılan satışların 13,7 milyon dolar olduğu 2020'nin ilk yarısına göre söz konusu yöntemin dünya çapında büyük bir popülarite yakaladığına işaret etti.

NFT'nin büyük bir ivme yakalanmasının en önemli nedenleri ise büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirket ve kişiler olduğu düşünülüyor. Örneğin World Wide Web (WWW) geliştiricisi olan Tim Berners-Lee, webin kaynak kodu NFT'sini geçtiğimiz günlerde 5,4 milyon dolara satmıştı.

Takas edilemez bir token ile satılan WWW orijinal kaynak kodu, Berners-Lee'ye 5,4 milyon dolar kazandırdı. Berners-Lee, webin orijinal kaynak kodunu bir müzayede evi aracılığı ile kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı.