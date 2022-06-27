Olası Rus Hacker Saldırıları Nedeniyle Microsoft, Türkiye'yi Uyarıyor

Rus hackerlar, Microsoft verilerine göre Çek Cumhuriyeti de dâhil olmak üzere 42 ülkeye saldırdı ve saldırıların dörtte birinden fazlası başarılı oldu. Microsoft'a göre Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana Rus hack faaliyetleri savaşı temel alarak önemli ölçüde arttı ve Ukrayna bu bağlamda en çok saldırıya uğrayan ülkelerden biriydi.

Microsoft, durumu çok sayfalı ayrıntılı bir belgede açıkladı ve Rusya'nın hackleme faaliyetlerinin siyasi ve askerî amaçlı "stratejik casusluk" olduğunu belirtiyor. Hackerlar kendi inisiyatifleriyle değil, devletin emriyle hareket ediyorlar.

Bu nedenle saldırıya uğrayan ülkelerin listesi, Rusya'nın dışarıdan sevmediği ülkelere tekabül ediyor. Rus hackerlar toplamda savaşın başlangıcından bu yana birkaç düzine devlete saldırdı, saldırıların çoğu Amerika'yı hedef aldı, onu Ukrayna'ya en çok yardım eden iki ülkeden biri olan Polonya izledi. Listenin hemen arkasından ise Finlandiya ile İsveç takip ediyor.

Önemli nokta ise Microsoft'un son dönemde Danimarka, Norveç ve Türkiye'deki Rus hacker saldırılarında görmüş olduğu artış. Bu konuda Microsoft bu ülkeleri gelecek saldırıların artışı nedeniyle uyarıyor.

Microsoft, Rus Hackerları Kremlin'in Kontrol Ettiğini Düşünüyor

Microsoft, Çek Cumhuriyeti'ndeki saldırıların düzeyinin ne olduğunu söylemiyor, yalnızca Ukrayna'ya yapılan yardımla bağlantılı olarak Rusların hackleme çabalarına kurban gittiklerini açıklıyor. Raporlar, Nisan ayında Rus grup Killnet'in İçişleri Bakanlığı, Çek Demiryolları ve çeşitli havaalanlarının sistemlerini kapattığı ve hatta medyayı tehdit ettiği bir dizi saldırıya atıfta bulunuyor.

Microsoft'a göre devlet kurumları Rus hackerların en yaygın hedefleriydi ve etkilenen toplam 128 kuruluşun yarısı önemli saldırılar yaşadı. %12'lik kısım ise kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, telekomünikasyon, enerji ve askerî şirketlerdi.

Microsoft ayrıca belirli hacker gruplarının ve bunların kime ait olduğunun bir analizini de çıkarttı. Hepsi doğrudan Kremlin tarafından kontrol ediliyor ancak onlara kimin özel emirler verdiğine ve ne konuda uzmanlaştıklarına göre bölünüyorlar.