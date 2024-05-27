Rusya’ya Karşı Drone Duvarı Oluşturulacak! İşte Detaylar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş son günlerde adeta drone savaşına dönüştü. Her iki tarafın araçlara ve askerlere düzenlediği drone saldırı görüntüleri, sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kırıyor.

6 NATO Ülkesi Drone Duvarı Oluşturacak

Bu savaş devam ederken bu kez Rusya'ya karşı yeni bir drone hamlesi geldi. Altı NATO üyesi (Finlandiya, Norveç, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya) Avrupa'yı Rus tehditlerinden korumak için bir "drone duvarı" inşa etme konusunda anlaşmaya vardı.

Drone'lar binlerce kilometre uzunluğundaki sınırı denetlerken, düşman dronelarını etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olan anti-drone sistemleri sınırda boy gösterecek.

Projenin finansmanı, zaman çizelgesi ve teknik detayları hakkında şu anda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Avrupa Birliği fonlarının finansal tarafta büyük rol oynaması beklerken, imzayı atan her ülkenin üstüne düşeni yapacağı vurgulanıyor.

Rusya'nın batılı komşularını kışkırtması sonrasında alınan bu kararın etkilerini birlikte göreceğiz. Drone duvarı projesi başarılı bir şekilde uygulanırsa, başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede sınırları korumak için aktif kullanılan bir uygulamaya dönüşebilir.