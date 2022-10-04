Rusya, TikTok ve Twitch'i 7 Milyon Ruble Cezaya Çarptırdı

Salı günü Rusya, TikTok'a Rusya'nın 'LGBT propagandası' yasalarını ihlal eden içeriği silmediği için ve 'yalan' haber içerdiğini söylediği Ukraynalı bir siyasi figürle röportaja ev sahipliği yapan Twitch para cezasına çarptırıldı.

Interfax, mahkeme salonundaki bir TikTok temsilcisinin daha fazla ayrıntı vermeden yargılamanın sona erdirilmesinde ısrar ettiğini bildirdi. Para cezaları, Moskova'nın büyük şirketlerle uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarından yenisi olarak ortaya çıkıyor ve içerik cezaları, veri depolama talepleri ve bazı doğrudan yasakların devamı niteliğinde.

Moskova'nın Tagansky Bölge Mahkemesi, Pekin merkezli BT şirketi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un 3 milyon ruble (51.000 $) para cezasına çarptırıldığını söyledi. Haber ajansları TikTok aleyhindeki davanın, şirketin platformunda "geleneksel olmayan değerleri, LGBT, feminizmi ve geleneksel cinsel değerlerin çarpık bir temsilini teşvik ettiği" suçlamalarına dayandığını bildirdi.

Rusya, Twitch'i Daha Önce de Cezalandırmıştı

Mahkeme ayrıca Amazon'un (AMZN.O) sahibi olduğu Twitch'in 4 milyon ruble (68.000 $) para cezasına çarptırıldığını söyledi. Haber ajansları, davanın Twitch'in Oleksiy Arestovych ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in danışmanı ile bir röportaja ev sahipliği yapmasına yanıt olarak hazırlandığını söyledi. Twitch, bu yılın başlarında da başka bir Arestovych röportajına ev sahipliği yaptığı için 3 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Rusya, 2013 yılında kabul edilen ve herhangi bir kişi veya kuruluşun çocuklara eşcinsel ilişkileri teşvik etmesini yasaklayan mevcut "eşcinsel propagandası" yasasını genişletmeyi düşünüyor. Milletvekilleri, yasanın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ve küçükleri "LGBT propagandasına" maruz bırakmanın cezalarının artırılması gerektiğini savundu.