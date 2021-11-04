Sahte Kargo Takip Numarası ile SMS Dolandırıcılığı Arttı!

Sahte kargo takip numarası, SMS dolandırıcılığına başvuran dolandırıcıların son günlerde en çok kullandığı tuzaklardan biri haline geldi. Dolandırıcılar, dönem olarak indirimlerin en yaygın olduğu dönemleri seçiyor.

Siber dolandırıcılar, online alışveriş yapma oranında büyük bir artışın meydana geldiği gözlemlenen kasım ve aralık aylarında yapılacak indirimlerin bir parçası olan dolandırıcılık yöntemini kullanarak tüketicileri ağına düşürmeye çalışıyor.

Sahte Kargo Takip Numarası ile Nasıl Dolandırıcılık Yapılıyor?

Siber dolandırıcıların son günlerdeki en çok başvurduğu bu numara, kargo şirketlerinin ve e-ticaret sitelerinin taklit edilmesi ile kullanılıyor. Fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerinin tercih edildiği ve edileceği bu dönemde istediği ürünü uygun fiyata alan tüketiciler, kargolarının adreslerine teslim edilmesini beklemeye başlıyor.

11.11, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere pek çok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar gerçekleştirmeyi planladığı 2 aylık süre içinde tüketicilerin SMS'lerin gerçekten kargo şirketinden ya da e-ticaret sitesinden geldiğine çok dikkat etmesi gerekiyor.

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tüketicileri abartılı kampanyalara, kredi kartı dolandırıcılıklarına ve sahte alışveriş sitelerine karşı tedbirli olması konusunda uyararak mutlaka sanal kart ile alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Milyonlarca vatandaşın alışveriş yapmasının beklendiği 2 ay içinde siber dolandırıcılar tüketicilere rastgele "Siparişiniz kargoya verilmiştir" başlıklı sahte bir kargo takip SMS'i gönderiyor. Kargo mesajında ise şu ifadelere yer veriliyor:

"Sayın müşterimiz, Kargonuz adresinize teslim edilmek üzere yola çıkmıştır. Kargonuzun nerede olduğunu XXXXXX linkine tıklayarak takip edebilirsiniz."

Mesaj içinde yer verilen bağlantı, tüketicileri kargo şirketlerinin ya da e-ticaret sitelerinin kargo takip sayfasıymış gibi tasarlanan sayfalara yönlendiriliyor. Bu sayfalarda tüketicilerden e-posta adresi, kredi kartı bilgileri gibi çok hassas, paylaşılması olumsuz sonuçlara yol açabilecek bilgileri vermesi isteniyor. Yoğun alışverişten ötürü kargoların gecikebileceği bu dönemde heyecanla kargosunu bekleyen tüketiciler, bu sayfaların gerçekliğini sorgulamadan istenen bilgileri karşı tarafa teslim edebiliyor.

Sahte Kargo Takip Numarası Dolandırıcılığından Nasıl Korunulur?

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak indirim günlerinde güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucu paylaştı.