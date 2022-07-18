Samsung'un Fotoğraf İyileştirme Uygulaması Yayınlandı

Samsung'un yeni bir uygulama yayınladığı pek sık gördüğümüz bir şey değil ancak bugün yeni ve önemli bir uygulamayla karşımızda. Samsung yeni bir yapay zekâ destekli fotoğraf geliştirme uygulaması olan Galaxy Enhance-X'i piyasaya sürdü. Bu uygulama, yapay zekâ kullanarak tek bir tıklama ile mevcut fotoğraflarını iyileştirmenize yardımcı oluyor.

Adobe Lightroom, Snapseed ve Picsart gibi piyasadaki birden çok uygulama benzer işlevlere sahip ve Samsung Galaxy Enhance-X de benzeri uygulamalara aynı kategoride ancak yalnızca fotoğrafları iyileştirmenize değil, aynı zamanda karanlık görüntüleri aydınlatmanıza, bulanık fotoğrafları düzeltmenize ve görüntülerdeki hareli desenleri kaldırmanıza da yardımcı oluyor. Galaxy Enhance-X uygulamasını kullanarak bir fotoğrafı iyileştirdiğinizde, hem orijinal hem de geliştirilmiş fotoğraf galeriye JPEG formatında kaydedilir.

Uygulama Pek Çok Fotoğraf İşlevini Beraberinde Getiriyor

Pek çok insan ve Samsung telefon sahibi yeni uygulamanın farkında gibi görünmüyor. Uygulama, 7 Temmuz 2022'de Galaxy Store'da yayınlandı. Bir fotoğrafı açtığınızda uygulamanın arayüzü size Aydınlat, Bulanıklığı Düzelt, HDR ve Keskinleştir seçeneklerini gösterir. Daha Fazla düğmesine dokunmak, Hareyi Onar, Yansımayı Kaldır, Yüz Geliştirmeleri ve Portre seçeneklerine erişmenizi sağlar.

Samsung'un Galaxy Enhance-X uygulaması, Android 10 (ve üzeri) çalıştıran Galaxy akıllı telefonlarla uyumludur. Amiral gemisi Galaxy Note, Galaxy S ve Galaxy Z serisi telefonların yanı sıra uygulama, One UI 2.5, 3.0, 4.0 ve 4.5 çalıştıran orta sınıf Galaxy A, M ve F serisi telefonlara da kurulabilir.