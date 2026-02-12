Samsung'un Sudan Ucuz Telefonu Bataryasıyla Galaxy 26 Ultra'yı Sollayacak!

Samsung'un özellikle uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken A serisi modelleri sahip oldukları güçlü özelliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak şirketin kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı telefon modeli Galaxy A07 5G özellikle pil ömrü ve güncelleme desteği alanlarındaki iddialı özellikleriyle büyük ses getirmeyi başardı.

Sektörden gelen bilgilere göre yeni cihaz sahip olduğu devasa batarya kapasitesi ile Samsung'un yakında tanıtacağı amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra'yı bile bu alanda sollayabilir. İşte yeni Galaxy A07 5G'nin özellikleri ve fiyatı!

Galaxy A07 5G, S26 Ultra'dan Daha Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak

Bilmeyenler için yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 Ultra'nın tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Eğer bu iddialar gerçekleşirse epey uygun bir fiyat etiketine sahip olan yeni Galaxy A07 5G 6.000 mAh'lık devasa pil kapasitesiyle bu alanda yeni amiral gemisi modeli geride bırakacak.

Her ne kadar bazı analistler Galaxy S26 Ultra'nın sahip olduğu yüksek donanım optimizasyonu sayesinde epey uzun bir pil ömrü sunacağını söylese de Samsung'un giriş seviyesi Galaxy A07 5G modelinde daha büyük pil kapasitesine yer vermesi oldukça ilginç yorumlanıyor. Üstelik benzer bir rekabet güncelleme desteği için de geçerli.

Genellikle giriş seviyesi telefonlarda 1 veya 2 yıl güncelleme desteği görmeye alışkınız. Ancak Samsung beklenmedik bir şekilde Galaxy A07 5G için 6 nesil Android işletim sistemi yükseltmesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor. Galaxy S26 Ultra'nın da aynı sürelerde güncelleme desteğine tabii tutulacağı söyleniyor.

Galaxy A07 5G'nin Özellikleri

Ekran: 6.7 inç PLS LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık

6.7 inç PLS LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB (microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabilir)

128 GB (microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabilir) Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj Hızı: 25W hızlı şarj desteği

25W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0

Android 16 tabanlı One UI 8.0 Güncelleme Desteği: 6 Yıl Android ve güvenlik güncellemesi

Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Galaxy A07 5G geçtiğimiz günlerde Hindistan pazarında satışa sunuldu. Cihazın ülkedeki fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 15.999 Rupi (yaklaşık 7.709 TL)

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 17.999 Rupi (yaklaşık 8.673 TL)

Samsung'un genellikle A serisi modellerini kademeli olarak küresel pazarda satışa sunması nedeniyle yeni cihazın da yakında diğer bölgelerde ve Türkiye'de de satışa sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak telefonun ülkemizdeki nihai fiyatı güncel vergi ve kur oranları nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, S26 serisinde de pil kapasitesini artırmalı mı? Yorumlarda buluşalım.