Galaxy S26 Ultra İçin Büyük Sürpriz! Türkiye İçin Kullanılacak İşlemci Netleşti

Akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getirecek Samsung Galaxy S26 serisi için geri sayım sürüyor. Bir sürpriz olmazsa üç modelden oluşması beklenen bu seri önümüzdeki haftalarda duyurulacak. Tabii zaman azaldıkça yeni gelişmelerin sayısı da sürekli artıyor.

Son olarak ailenin en güçlüsü Galaxy S26 Ultra, Geekbench performans testinde görüntülendi. Üstelik bu sayede cihazın farklı ülke varyantları gün yüzüne çıktı. Peki en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Samsung Galaxy S26 Ultra, hangi işlemciden güç alacak?

Samsung Galaxy S26 Ultra, Hangi İşlemciye Sahip Olacak?

Samsung, geçtiğimiz yıllarda her ülke için farklı işlemci tercih ediyordu. ABD ve Çin için Qualcomm imzalı Snapdragon; Türkiye, Güney Kore ve Avrupa ülkelerinde satılacak telefonlara ise Exynos yonga seti yerleştiriyordu. Ancak şirket, kullanıcıların bu durumdan hoşlanmaması nedeniyle Galaxy S25 serisinde tek bir işlemci tercih etti. Peki bunu Galaxy S26 Ultra serisiyle de sürdürecek mi?

Geekbench veri tabanında Galaxy S26 Ultra'nın Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore ve diğer ülkeleri kapsayan küresel sürüm numaraları ortaya çıktı. Raporlarda yer alan bilgilere göre mevzubahis cihaz, tüm dünyada Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle piyasaya sürülecek. Yani bir farklılık olmayacak. Fakat bu ailenin diğer üyeleri için geçerli olmayacak gibi görünüyor.

Daha önceki sızıntılara göre Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modellerinin bölgeye bağlı olarak Exynos veya Snapdragon işlemciyle satışa sunulması bekleniyor. Öyle ki eskisi gibi ABD için Qualcomm, Avrupa ve Güney Kore'deyse Exynos ile tanıtılmaları kuvvetle muhtemel.

Samsung, Neden Çift İşlemciye Geri Dönüyor?

Peki Samsung, kullanıcı tepkilerine rağmen neden çift işlemci stratejisine dönüyor? Önceki yıllarda Exynos ve Snapdragon arasında performans ve verimlilik açısından ciddi bir fark vardı. Aslında tepkilerin sebebi de buydu. Ancak Güney Koreli firma, bu sefer 2 nm ile üretiliecek Exynos 2600 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

2 nm sürecinin özellikle verimlilik ve ısıl performans (cihazın ısınırken koruyabildiği performans) açısından önemli ölçüde yükseltme sunacağı söyleniyor. Şirket de buna güveniyor. Exynos 2600'ün nasıl bir performans sunacağını yeni seri piyasaya sürüldükten sonra yapılacak performans testlerinde hep birlikte göreceğiz.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisinin şubat ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu noktada gözler üçüncü haftaya çevrilmiş durumda. Yani önümüzde çok bir zaman yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.