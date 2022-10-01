Samsung Galaxy A14'ün Tasarımı Sızdırıldı

Samsung, geçen Aralık ayında Galaxy A13 5G'yi tanıttı ve Mart ayında 4G modelini de kullanıcılara sundu. Haziran ayında Helio G80 destekli bir varyant da bu seriye katıldı. Şimdi ise önümüzdeki birkaç ay içinde, Koreli markanın sızdırılan renderlarında ortaya çıkan Galaxy A14'ü tanıttığını görebiliriz.

Infinity-V ekranla gelen Galaxy A13'ün aksine Galaxy A14, Infinity-U ekrana sahip olacak. Kaynak, bunun diyagonal olarak 6.8 inç boyutunda ve FullHD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel olabileceğini söylüyor. Samsung Galaxy A14'ün arka tarafı Galaxy A13 5G'ye benziyor çünkü 4G modellerinde dört yerine üç kamera kullanıyor ve flaş ilk iki kameranın arasına sağ tarafa yerleştirilmiş.

Galaxy A14, A13'e Göre 0,5 mm Daha Kalın

Samsung Galaxy A14'ün sağ tarafındaki çerçevesi, ses seviyesi seçeneği ve parmak izi okuyucusu olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi barındırırken, SIM kart yuvası solda yer alıyor. Altta 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Kaynak Samsung Galaxy A14'ün boyutlarının 167,7 x 78,7 x 9,3 mm olduğunu ve Galaxy A13'ün 4G ve 5G modellerinden 0,5 mm daha kalın olduğunu iddia ediyor. Kalınlıktaki bu artışın, Galaxy A13'te 5.000 mAh'den artan pil kapasitesi anlamına gelip gelmediği henüz belli değil.

Muhtemelen önümüzdeki aylarda Samsung Galaxy A14 hakkında daha fazla şey duyacağız.