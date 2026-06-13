Samsung'un Yıllardır Eksik Kalan Özelliği One UI 9 ile Geliyor!

Samsung, birkaç hafta önce Android 17 tabanlı One UI 9'u test etmeye başladı. Ardından başta amiral gemisi modeller olmak üzere bazı cihazlar için beta sürecini başlatan şirket, böylece yeni yazılımla ilgili ilk detayları da paylaşmaya başladı. Şimdi ise One UI 9'un çok beklenen özelliklerinden biri daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

One UI 9'a Gelen İnternet Hızı Göstergesi Nasıl Çalışıyor?

Oppo, Xiaomi ve OnePlus gibi birçok Android üreticisinin uygun fiyatlı modellerinde bile bulunan internet hızı göstergesi özelliği, kullanıcıların Wi-Fi veya mobil veri bağlantılarındaki anlık indirme ve yükleme hızlarını doğrudan durum çubuğundan takip etmesine olanak tanıyor. Samsung cihazlarda ise bulunmuyordu ve kullanmak isteyen kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara başvurması gerekiyordu. Ancak yakında buna gerek kalmayacak.

Samsung'un One UI 9 ile birlikte bu özelliği kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarının internet üzerinden veri indirip indiremediğini veya yükleme yapıp yapamadığını kolayca görebilecek. Özellikle bağlantı sorunlarını tespit etmek açısından faydalı olan özellik, mesela bir video aniden durduğunda sorunun platform kaynaklı mı yoksa internet bağlantısından mı kaynaklandığını anlamayı kolaylaştıracak. Bu nedenle küçük ama önemli bir yenilik olduğunu söylememiz gerekiyor.

Samsung Neden İnternet Hızı Göstergesini Şimdiye Kadar Sunmadı?

Samsung'un internet hızı göstergesi özelliğini bugüne kadar neden sunmadığı bilinmiyor. Ancak şirketin One UI'da daha sade ve temiz bir durum çubuğu sunmak istediği düşünülüyor. İnternet hızı göstergesi gibi bilgilerinse arayüzü daha kalabalık ve karışık hale getirebileceği tahmin ediliyor. Neyse ki Samsung, One UI 9 ile birlikte internet hızı görtergesi eksikliğini gidermeye hazırlanıyor.

One UI 9 Kararlı Sürümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9'un ne zaman kullanıcılara sunulacağını henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak sızıntı kaynakları yeni arayüz yazılımının temmuz ayında duyurulabileceğini iddia ediyor. Üstelik Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını da aynı ay içerisinde tanıtması bekleniyor. Buna göre önümüzde sadece birkaç hafta kaldığını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

İnternet hızı göstergesi özelliğini ben de zaman zaman kullanan biri olarak oldukça faydalı buluyorum. Uzun yıllardır çoğu Android telefonda bulunmasına karşın Samsung cihazlarda yer almaması ise önemli bir eksiklikti. Görünüşe göre şirket de nihayet bunun farkına vardı. Herhangi bir erteleme yaşanmazsa One UI 9 ile temmuz ayında buluşacağız.