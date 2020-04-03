Samsung Galaxy A21 (2020) Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung’un bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A21 (2020) tekrar internete sızdırıldı.

Samsung Galaxy A21’in 2020 sürümü, Sonsuz-O (Infinity-O) ekranla birlikte büyük ölçüde çerçevesiz tasarıma sahip olmanın yanında selefinden iki kat daha fazla arka kameraya sahip olacak gibi görünüyor. Sızıntılarıyla ünlenen Evan Blass’in paylaştığı Galaxy A21 2020 render görselleri cihazı her açıdan görmemize izin veriyor. Ekranın sol üstünde selfie kamerasını içine alan çentik, arkada parmak izi okuyucu, altta 3.5mm kulaklık girişi, sağ yanda üç fiziksel tuş (ses seviyesi ve muhtemelen Güç/Bixby tuşu), dikey hizalanmış dörtlü kamera dikkat çekiyor.

Galaxy A21 (2020) modelin MediaTek Helio P35 işlemci, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama ve dörtlü arka kamera kurulumu (geniş açılı, makro lens, standart bir LED flaş birimi) ile gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A21 2020 fiyatının 200 dolar altında olacağı tahmin ediliyor. Galaxy A21 2020 ne zaman tanıtılacak? sorusunun yanıtı henüz yok ancak telefonun tasarımını ortaya koyan bu sızıntı lansmanın yakın bir tarihte olacağını gösteriyor.