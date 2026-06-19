Samsung'un Orta Segment Telefonu Sızdı! 120 Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Samsung bir yandan gelecek ay düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları için yoğun mesai harcıyorken, diğer yandan bütçe dostu telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin şu anda üzerinde çalıştığı Galaxy A27 de bu modeller arasında yer alıyor. Söz konusu modelin geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılmıştı. Bugün ise Galaxy A27'nin tasarımı gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy A27 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güney Koreli teknoloji devi, yılın başlarında Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler Galaxy A27'ye çevrilmiş durumda. Şirketin yeni akıllı telefonu için hazırladığı pazarlama görselleri ortaya çıktı. Böylece Galaxy A27'nin tasarımı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Ortaya çıkan tasarıma baktığımızda cihazın arka tarafında sol üst köşeye konumlandırılmış ve dikey şekilde sıralanmış üçlü kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. Kamera modülünün hemen yanında ise LED flaş bulunuyor. Telefonun ön tarafındaysa köşeleri yuvarlatılmış bir ekran tasarımı dikkat çekiyor.

Bu ekranın üst kısmında delikli ön kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse selefi Galaxy A26'da ön kamera için çentikli bir tasarım tercih edilmişti. Buna göre Samsung'un yeni modelde delikli kamera tasarımına geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Arka tarafta ise büyük bir değişiklik görünmüyor.

Bu arada sızıntıyla birlikte Galaxy A27'nin renk seçenekleri de netlik kazandı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz pembe, lacivert ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Selefi Galaxy A26 ise siyah, beyaz, mint ve şeftali pembesi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü.

Samsung Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus+

Gorilla Glass Victus+ Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS

4K 30 FPS Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Parmak İzi Sensörü: Destekliyor.

Destekliyor. Su Sıçramasına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm

162,4 x 78,2 x 7,8 mm Ağırlık: 200 gram

Samsung Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A27'nin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik bilinmiyor. Zira şirket tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak selefi Galaxy A26'nın geçen yıl mart ayında piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulundurursak yeni modelin de çok yakında tanıtılması bekleniyor. Ancak ortada net bir tarih yok.

Samsung Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A27'nin fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak güvenilir sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre cihazın 349 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Peki akıllı telefon ülkemizde satılacak mı, satılırsa fiyatı ne kadar olur?

Samsung Galaxy A27 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung giriş, orta segment ve amiral gemisi modelleriyle Türkiye'de en aktif markalardan biri. Şirket geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy A26'nın yanı sıra bu yıl tanıttığı Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerini de ülkemizde satışa sunmuştu. Bu doğrultuda Galaxy A27'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Modelin Türkiye fiyatı ise yaklaşık 20 bin TL olabilir. Ancak Samsung'un telefonun ülkemizde satılıp satılmayacağını ve fiyat etiketini doğrulamadığını unutmamakta fayda var.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A27’nin teknik özellikleri sayesinde giriş-orta segmentte en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Özellikle AMOLED ekranı ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekici bir görüntü sunması bekleniyor. Ayrıca Android 16 gibi güncel yazılım desteği sayesinde en yeni Android özelliklerini kullanma olanağı sağlayacaktır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A27'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.