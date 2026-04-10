Galaxy A57 5G Türkiye'de Satışa Sunuldu! 45W Hızlı Şarja Sahip

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A57 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Dört farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazda ayrıca orta sınıf bir Exynos işlemci bulunuyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A57 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 30 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 34 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun renk seçenekleri arasında lacivert, gri, lila ve buz mavisi bulunuyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Samsung Galaxy A57 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırılabiliyor. Galaxy A57 5G ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy A56'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Önceki modelin de aynı çözünürlüklerde video kaydedebildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 1680 işlemcisi bulunuyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla daha verimli çalışıyor. Ayrıca daha yüksek performans elde ediliyor. Bu işlemci Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 100 FPS'te, Carx Street'i ise ortalama 43 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.9 Ghz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan dörtç ekirdke ve 1.95 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A56'da Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.9 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A57 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça kullanılabilmesine imkân tanıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmek gerekmiyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Galaxy A56'nın ise 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Super AMOLED ve 1900 nit maksimum parlaklığa sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla iki telefon da aynı ekran özelliklere sahip.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Galaxy A57 5G, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bütçe dostu Android telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin önceki modelleri olan Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A54'te 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Galaxy A56'da 45W, Galaxy A55 ve Galaxy A54'te ise 25W hızlı şarj mevcut.

Editörün Yorumu

Galaxy A57 5G'de 25W yerine 45W hızlı şarj teknolojisinin tercih edilmesinin önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu teknoloji sayesinde şarj işlemi için çok uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor. Telefon şarj hızının yanı sıra ekran özellikleriyle de dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu, telefon kullanımını genel olarak olumlu yönde etkiliyor.

Telefonun Exynos 1680 işlemcisi hem günlük kullanım hem de mobil oyunlarda sorunsuz bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla 30 bin 499 TL başlangıç fiyata sahip Galaxy A57 5G, ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacaktır ancak şu anda 33 bin TL civarı bir fiyata satın alınabilen Galaxy S24 FE de tercih edilebilir. Galaxy S24 FE'nin daha güçlü bir işlemciye sahip olduğunu belirtelim.