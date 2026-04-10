Samsung'un Bütçe Dostu Telefonu Türkiye'de! 120Hz Ekrana Sahip

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy A37 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Bütçe dostu telefonda orta sınıf bir Exynos işlemci bulunuyor. Dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelen cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A37 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 27 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon beyaz, lavanta moru, siyah ve çam yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Nasıl?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1900 nit

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşlemci: Exynos 1480 (4 nm)

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Samsung Galaxy A37 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A37 5G, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Super AMOLED, LCD ekranlara kıyasla daha canlı renkler sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy A36'da 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A37 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 1480 bulunacak. Nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemcinin de o kadar iyi olduğunu söylemek mümkün. 4 nm işlemci, 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla daha verimli ve daha yüksek hızda çalışıyor.

Bu işlemci, Genshin Impact'i düşük ayarlarda ortalama 43 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang, Asphalt 9 ve PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Exynos 1480 daha önce Galaxy A55, Galaxy M56 ve Galaxy F56'da da tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy A36'da Snapdragon 6 Gen 3 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy A37 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerde geniş alanları yüksek çözünürlükte tek kareye sığdırılabiliyor. Makro kamera ise çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesine imkân tanıyor.

Telefonun ön yüzeyinde selfie yapmak ve görüntülü görüşme gibi işlemleri çin 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Serinin önceki modeli Galaxy A36'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A36'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj, Galaxy A35'te ise 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Editörün Yorumu

Galaxy A37 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Super AMOLED'e sahip telefon kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de mobil oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise çok akıcı bir ekran deneyim elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu akıcılık hissediliyor.

Benim için işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra suya dayanıklılık da çok önemli çünkü hiç beklenmedik bir anda telefon su ile temas edebiliyor. Örneğin dışarıdayken beklenmedik bir durumda yağmur yağabiliyor. Galaxy A37 5G, IP68 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.