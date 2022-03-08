Samsung Galaxy F23 5G Tanıtıldı

Samsung daha önce Galaxy F23 cihazından bahsetmişti ve şimdi telefon resmî olarak tanıtıldı. Daha iyi ve yeni bir ekran ve daha hızlı yonga seti ile Galaxy F22'nin halefi olarak geliyor.

Samsung Galaxy F23 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6” LCD ekranla geliyor. Cihaz, Galaxy F serisi için bir ilk olan Gorilla Glass 5 korumasına sahip olacak. RAM kısmında ise 4GB veya 6GB seçeneklerine sahip olacak ve depolaması ise 128GB. Galaxy F23 5G, iki SIM yuvasının yanında özel bir mikro SD yuvasına da sahip. Cihazın tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy F23 5G Özellikleri

Ekran : 6,6 inç, FHD+, 120 Hz

: 6,6 inç, FHD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 750G

Snapdragon 750G RAM: 4 GB - 6 GB

4 GB - 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (25W)

5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi: Android 12 (One UI 4.0)

İki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek telefonun Flipkart üzerinde gözüken fiyatları şu anda (210$/190€) ve (220$/205€) şeklinde. Ülkemizdeki fiyatı hakkında henüz resmî bir bilgi yok.