Samsung Galaxy S22 Ultra Batarya Kapasitesi Sızdırıldı

Samsung tarafından önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Galaxy S22 ailesi, bazı önemli yeniliklerle birlikte gelecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılarla birlikte Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra batarya kapasitesi ortaya çıktı. Peki yeni modellerin bataryası ne kadar güçlü olacak?

Galaxy S22 Ultra Batarya Kapasitesi Ne Kadar Olacak?

Çin'deki sertifikasyon süreci sırasında ortaya çıkan verilere göre Galaxy S22+ 4.370 mAh, Galaxy S22 Ultra ise 4.885 mAh kapasitesinde batarya ile kutudan çıkacak. Ufak bir kıyaslama yapabilmeniz adına Galaxy S21+ 4.500 mAh, Galaxy S21 Ultra ise 5.000 mAh kapasitesinde bataryalara sahipti.

Yani teorik olarak baktığımızda yeni serideki iki model, seleflerine nazaran daha düşük batarya kapasiteleri ile gelecek. Bu durum illa ki kullanım sürelerinin daha düşük olması gerektiği anlamına gelmiyor: Donanımsal ve yazılımsal optimizasyonlar ile önceki ile aynı ve hatta öncekinden daha iyi batarya süreleri elde edilebilir. Yine de bunun olup olmayacağını şimdilik bilmiyoruz.

Galaxy S22 Ultra Kamera Geliştirmesi Sunmayabilir

Galaxy S serisindeki Ultra modeller, ağırlıklı olarak kamera tarafındaki başarıları ile öne çıkıyor. Galaxy S20 Ultra modelindeki çeşitli sorunların ardından, Galaxy S21 Ultra modelinde önemli geliştirmeler ile karşılaşmıştık. Buna karşın Galaxy S22 Ultra, önümüzdeki sene ekstra yenilikler sunmayabilir.

Söz konusu raporlar kötü gibi gözüküyor olsa da, Galaxy S21 Ultra'nın zaten dikkat çekici bir kameraya sahip olduğunu ve sınırları zorladığını unutmamak gerekiyor. Yani Galaxy S22 Ultra'da kamera yükseltmeleri görmemek, çok da önemli bir sorun olmayacaktır.

Nitekim şirket, kamera yerine diğer bileşenlere önem verebilir. Bu sayede diğer alanlarda da daha iyi deneyim elde etmek mümkün hale gelecektir. Yine de söz konusu iddiaların birer sızıntıdan ibaret olduğunu da vurgulamak isteriz. Samsung, belki de çeşitli yükseltme planlarına sahiptir ve bunu önümüzdeki senenin başında net bir şekilde görmüş olacağız.